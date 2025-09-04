Bigg Boss 19 Tanya Mittal tries to suicide during college days interview went viral तान्या मित्तल ने की थी आत्महत्या करने की कोशिश, वायरल इंटरव्यू में कहा- 2 साल हो गए थे…, Tv Hindi News - Hindustan
टीवी

तान्या मित्तल ने की थी आत्महत्या करने की कोशिश, वायरल इंटरव्यू में कहा- 2 साल हो गए थे…

तान्या मित्तल का एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उस इंटरव्यू में तान्या मित्तल ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 03:14 PM
‘बिग बॉस 19’ की तान्या मित्तल 12वीं पास हैं। उनके घरवालों ने उन्हें पढ़ने के लिए कॉलेज भेजा था, लेकिन उन्होंने वहां सुसाइड करने की कोशिश की। इस बात का खुलासा उन्होंने खुद ‘बिग बॉस’ के घर के अंदर जाने से पहले दिए एक इंटरव्यू में किया है। उन्होंने ऐसा करने के पीछे की वजह भी बताई। पढ़िए क्या बोलीं तान्या मित्तल।

‘हर रोज अपने घर पर कॉल करके बोलती थी…’

तान्या मित्तल ने द रजत गुप्ता पॉडकास्ट को दिए इंटरव्यू में कहा, ‘ये तब हुआ जब मैं कॉलेज में थी क्योंकि मुझे घर वापस आना था। दो साल हो गए थे और हर रोज अपने घर पर कॉल करके बोलती थी कि मुझे घर आना है। मैं नहीं चाहती थी कि नॉर्मल पर्सन बनूं जो पढ़ाई करे, शादी करे और फिर बच्चा पैदा करे। मैं चाहती थी कि मैं कुछ बड़ा करूं। लोगों के लिए कुछ करूं।’

‘मुझे मेरा टैलेंट पता है’

तान्या ने आगे कहा, ‘मुझे मेरा टैलेंट पता है। अगर आज मुझे कोई कहे कि आप पागल हो तो मैं मानूंगी नहीं क्योंकि मैं नहीं हूं। आदमी को अपना कोर पता होता है। ऐश्वर्या राय हो सकता है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत वूमेन हों, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि वह दुनिया की सबसे टैलेंट वूमेन हैं। हर किसी के पास अपना टैलेंट होता है। ये भाग्य होता है कि किसी को फेम मिल रहा है और किसी को सेवा।’

tanya mittal Bigg Boss 19

