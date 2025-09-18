bigg boss 19 tanya mittal told in old tedx talk how she sold 1 rupees matchbox in 65 and become millionaire in two years 1 रुपये की माचिस 65 रुपये में बेची… तान्या मित्तल ने बताया दो साल में कैसे बनीं करोड़पति, Tv Hindi News - Hindustan
1 रुपये की माचिस 65 रुपये में बेची… तान्या मित्तल ने बताया दो साल में कैसे बनीं करोड़पति

तान्या मित्तल अक्सर अपनी सक्सेस की कहानी लोगों को सुनाती रहती हैं। एक पुरानी मोटिवेशनल टॉक में उन्होंने बताया था कि कैसे गिफ्टिंग के बिजनस में माचिस बेचकर 99 फीसदी प्रॉफिट कमाया।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 09:31 AM
तान्या मित्तल बिग बॉस 19 में लोगों को काफी एंटरटेन कर रही हैं। उनके बड़े-बड़े दावे लोग हजम नहीं कर पा रहे और अब कई पुराने इंटरव्यूज वायरल किए जा रहे हैं। एक TEDx Talk में तान्या ने बताया है कि कैसे उन्होंने 1 रुपये की माचिस को 65 रुपये में बेचकर माल कमाया। अपनी गिफ्ट कंपनी से वह दो साल में देश के सबसे छोटी उम्र के करोड़पतियों की लिस्ट में आ गईं।

स्लम में गुजारती थीं वक्त

इस वीडियो में तान्या बोलती हैं, 'जब मैं कॉलेज में थी तो क्लास की सबसे अच्छी बच्ची नहीं थी। मेरे दोस्त नहीं थे क्योंकि स्कूल के बाद मैं स्लम में वक्त गुजारती थी और उनसे नई चीजें सीखती थी। मैंने बहुत से स्पीकिंग कोर्सेज किए और आज मैं 53 कलाओ में माहिर हूं।'

कपल्स को बेचे गिफ्ट

तान्या ने अपनी गिफ्टिंग कंपनी के बारे में बताया, 'जब मैंने हैंडमेडलव (तान्या की गिफ्टिंग कंपनी) शुरू की तो सोचा कि लोगों में कुछ समस्या है वे जो एक-दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं ला पाते। बहुत सारा दुख है। जब मैंने अपना बिजनस शुरू किया तो उनको हंसाया। जो युवा रिलेशनशिप में थे, मैंने उन्हें टैग किया। वे सब कपल थे, मेरे गिफ्ट प्रोडक्ट्स खरीदे। इन लोगों ने 2 साल में मुझे देश के यंग मिलिनियर्स में से से एक बना दिया।'

बेची माचिस की डिब्बी

तान्या ने बताया कि उन्होंने गिफ्टिंग कंपनी से कैसे प्रॉफिट कमाया। बोलीं, 'हैंडमेडलव में मैं माचिस की डिब्बी बेचती थी। यह मेरा स्टार प्रोडक्ट था क्योंकि इसने मुझे बहुत प्रॉफिट मार्जिन दिया। एक माचिस की डिब्बी 1 रुपये की होती है लेकिन मैंने इसे 65 रुपये में बेचा। मुझे क्राफ्ट बहुत अच्छे से आता था। मैं डिब्बी पर कुछ कलाकारी कर देती और अपने आइडिया और टैलेंट के 64 रुपये कमाती। यह 99% प्रॉफिट है। मेरी कंपनी में कोई वर्कर नहीं था। मैं सब कुछ अकेले करती थी। मैं प्रोडक्ट बनाती, पैक करती और इन्हें कुरियर करती। 6 महीने में पूरे भारत में मेरे करीब 20 हजार कस्टमर्स थे।'

जब कस्टमर्स ने निकाला गुस्सा

तान्या ने बताया कि गड़बड़ तब हुई जब उनके कस्टमर्स की तरफ से शिकायत आने लगी। वह बताती हैं, 'इस बार जो 30 पार्सल मैंने भेजे वो टूटे थे। सारे कस्टमर्स ने मुझे फोन किया और चिल्लाए कि पैकिंग खराब है। मेरी कंपनी को लॉस हुआ, मुझे सारे कस्टमर्स को पैसे लौटाने पड़े। मैं बहुत रोई। खुद पर डाउट होने लगा। अगले दिन कुरियर ऑफिस गई, उनसे सीखा और डबल अमाउंट चुकाया और सब फिर से शुरू किया।'

tanya mittal Bigg Boss 19

