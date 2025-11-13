Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Tanya Mittal Teased Gaurav Khanna Live Audience Gave Answer
Bigg Boss 19: तान्या मित्तल ने गौरव खन्ना को सबके सामने चिढ़ाया, लाइव ऑडियंस ने दिया मुंहतोड़ जवाब

Bigg Boss 19: तान्या मित्तल ने गौरव खन्ना को सबके सामने चिढ़ाया, लाइव ऑडियंस ने दिया मुंहतोड़ जवाब

संक्षेप: Bigg Boss 19: रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ के लेटेस्ट एपिसोड में घर के अंदर ऑडियंस गई थी। ऑडियंस के सामने तान्या मित्तल ने गौरव खन्ना को चिढ़ाया। ऐसे में ऑडियंस ने तान्या को जवाब दिया।

Thu, 13 Nov 2025 10:48 AMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

‘बिग बॉस 19’ के लेटेस्ट एपिसोड में बिग बॉस ने सभी घरवालों को असेंबली रूम में बुलाया और उन्हें टास्क समझाया। बिग बॉस ने स्पष्ट किया कि, ‘आज की वोटिंग प्रक्रिया में घरवाले शामिल नहीं होंगे। आज इस सीजन में पहली बार, इस शो के प्रशंसकों (फैंस) के लिए घर के दरवाजे खोले जा रहे हैं। आज वोटिंग अवश्य होगी और यह वोटिंग आपके सामने लाइव होगी। आज तीन अलग-अलग बैचेज में फैंस घर के अंदर एंट्री करेंगे और हर एक बैच के सामने एक पार्टी को अपनी परफॉर्मेंस देनी होगी।’ इस घोषणा के बाद सभी घरवाले तैयार हो गए और अपनी स्पीच प्रैक्टिस करने लगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गौरव खन्ना के कमेंट पर तान्या का पलटवार

प्रचार के दौरान, जब तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट और कुनिका सदानंद की पार्टी अपनी वोट अपील पूरी करके वापस लौट रही थी तब गौरव खन्ना ने चुटकी लेते हुए कहा, ‘बहुत अच्छा टाइम वेस्ट किया आप लोगों ने।’ इसके बाद, गौरव जोर-जोर से हंसने लगे। गौरव के इस कमेंट पर तान्या मित्तल का मजेदार रिएक्शन आया। उन्होंने कहा, ‘कब जलना छोड़ोगे? जीके (GK - गौरव खन्ना) क्या करेगा?’

गौरव ने दिया जवाब, ऑडियंस का आया रिएक्शन

गौरव ने हंसते हुए कहा, ‘जीके दिखाएगा।’ इस पर तान्या ने तुरंत पूछा, ‘क्या दिखाएगा?’ उनकी इस बहस के बीच, वहां मौजूद ऑडियंस में से एक लड़की ने जोर से चिल्लाते हुए तान्या को जवाब दिया। उसने कहा, ‘जीके टीवी पर दिखेगा।’ यह सुनकर गौरव, मृदुल तिवारी और अशूनर कौर खुशी से झूम उठे और नाचने लगे।

गौरव ने तान्या पर किया कमेंट

शहबाज बदेशा ने तान्या को शांत रहने की सलाह दी और कहा, ‘तू पानी पी।’ उधर, अपनी बात पर घर में मिले रिएक्शन से खुश गौरव ने तान्या की ओर इशारा करते हुए एक और कमेंट किया, ‘अब वो चिड़िया सोच रही है घोसले में वापस चली जाऊं।’ यह सुनकर घर के सभी सदस्य जोर-जोर से हंसने लगे।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।