BB19:एक लड़का छोड़कर दूसरा... अभिषेक बजाज ने तान्या मित्तल के कैरेक्टर पर उठाई उंगली? फैन्स भड़के

BB19:एक लड़का छोड़कर दूसरा... अभिषेक बजाज ने तान्या मित्तल के कैरेक्टर पर उठाई उंगली? फैन्स भड़के

Tue, 4 Nov 2025 11:59 AMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 19 में अब कंटेस्टेंट्स ने अब मन में भरा जहर एक-दूसरे के खिलाफ उगलना शुरू कर दिया है। तान्या मित्तल को मित्तल पर घर के ज्यादातर लोग भड़के हुए हैं। तान्या जिन्हें अपना मानती हैं अब वो भी खुलकर उनके लिए अपशब्द बोल रहे हैं। तान्या की टीम ने एक क्लिप शेयर की है जिसमें घरवाले उनके खिलाफ बोल रहे हैं। अभिषेक बजाज भी बाकी घरवालों के साथ मिलकर दबी जुबान से तान्या के कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे हैं। इस पर तान्या के फैन्स भड़के हुए हैं।

अमाल बोले- खुद घुसती है

तान्या मित्तल के ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया गया है जिसमें कई सारी क्लिप्स को मर्ज किया है। एक जगह शहबाज बोलते हैं, अब देखना मैं तान्या मित्तल को कैसा एक्सपोज करूंगा। अमाल बोलते हैं, मैं बैठता भी नहीं हूं, घुस-घुसके खुद आती है। अभिषेक बोलते हैं, वो डेली सोप बनाकर चल रही है पूरा। अभी एक लड़का जा रहा है तो दूसरा लड़का पकड़ रही है। मुझे कहती है, तुम घर के सबसे हैंडसम लड़के हो, राम जी आपकी रक्षा करें। इस पर अशनूर बोलती हैं, बॉडी लैंग्वेज भी तो बताओ। फिर अभिषेक अशनूर के हाथ पर हाथ रखकर बताते हैं। शहबाज बोलते हैं, मम्मी बन रही है, जानबूझकर दिखा रही है कि मैं शहबाज को ज्ञान दे दूं। अभिषेक एक जगह बोलते हैं, मुझे पता है वो क्या कर रही है, ये रिझाना होता है। अमाल एक जगह बोलते हैं, इसको बाहर देख लेंगे।

तान्या के चरित्र पर सवाल

तान्या के X (ट्विटर) से शेयर किए इस पोस्ट में लिखा है, उन लोगों ने उसके चरित्र पर सवाल उठाया, मजाक उड़ाया और सॉफ्ट टारगेट बनाया लेकिन फिर भी तान्या मित्तल ने स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश की। पोस्ट में लिखा है कि यह इंडस्ट्री का पाखंडीपन है कि इनसाइडर्स को डिफेंड किया जाता है और आउटसाइडर्स को बेइज्जत किया जाता है। लिखा है कि कैरेक्टर पर उंगली उठाना बॉडी शेमिंग से भी खराब है क्योंकि आप किसी के पूरे असतित्व, डिग्निटी और सच पर अटैक कर रहे हैं। दर्शक अंधे नहीं हैं।

लोगों ने किया सपोर्ट

इस पोस्ट पर तान्या के सपोर्ट में कई सारे कमेंट्स दिख रहे हैं। एक ने लिखा है कि सलमान खान को आने वाले वीकेंड के वॉर में अमाल, शहबाज, नीलम, अभिषेक, अशनूर और मालती की वो क्लिप दिखानी चाहिए जिसमें उन्होंने तान्या पर कमेंट्स किए हैं। उम्मीद करते हैं कि न्याय मिलेगा।

