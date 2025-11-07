Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19: 'सही टाइम पर स्टेप...' फाइनली अमाल संग रिश्ते को लेकर तान्या के मुंह से निकला सच

Bigg Boss 19: 'सही टाइम पर स्टेप...' फाइनली अमाल संग रिश्ते को लेकर तान्या के मुंह से निकला सच

संक्षेप: तान्या मित्तल, अमाल मलिक संग अपने रिश्ते से बाहर ही नहीं निकल पा रही हैं। हर दिन दोनों को लेकर एक नया गौसिप सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है। इसी बीच अब तान्या का एक नया वीडियो क्लिप सामने आया है, जिसमें वो मलिक को लेकर सफाई देती दिख रही हैं।

Fri, 7 Nov 2025 03:02 PMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
Bigg Boss 19: सलमान खान का फैमस रिएलिटी शो 'बिग बॉस 19' का हर एपिसोड दिन पर दिन और भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। बिग बॉस का घर पूरी तरह से युद्ध का मैदान बन चुका है। शो पर कंटेस्टेंट टास्क हो या फिर घर के काम हर बात पर बवाल मचाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में तान्या मित्तल, अमाल मलिक संग अपने रिश्ते से बाहर ही नहीं निकल पा रही हैं। हर दिन दोनों को लेकर एक नया गौसिप सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है। इसी बीच अब तान्या का एक नया वीडियो क्लिप सामने आया है, जिसमें वो मलिक को लेकर सफाई देती दिख रही हैं।

सही टाइम पर स्टेप बैक

'बिग बॉस 19' का एक नया प्रोमो रिलीज किया गया है। इस प्रोमो में तान्या मित्तल, नीलम गिरी से बात करती नजर आ रही हैं। तान्या, नीलम से कहती हैं, 'तू अंदर गई थी तब मैम मेरे से बोलती हैं, मुझे भी लगता था तुम्हारी अमाल की लाइकिंग है।' इस पर नीलम कहती हैं, 'तुम केयर कर रहे थे जरूरत से ज्यादा केयर।' नीलम की बात का जवाब देते हुए तान्या कहती हैं, 'मेरा सही टाइम पर मैंने स्टेप बैक ले लिया ना। ये जरूरी है। मेरी भी आंखें खुलना जरूरी था।'

मुझे कोई कब समझ पाएगा

नीलम तान्या से कहती हैं, 'वो तुमको एक दो बार मना भी करता था कि मेरे कपड़े प्रेस मत करो, लेकिन फिर भी तुमने लगातार किया उन सब चीजों को। ओवर केयर करना चीजों को वहां पर क्यों नहीं रुकती थी।' तान्या नीलम से कहती हैं, 'दोस्ती में जब आपका एक बॉन्ड होता है तो आप अधिकार से कहते हैं कि यार ये मत कर ये पहन ले ये ज्यादा अच्छा लगेगा। बाकी किसी की ओवर केयर करने में कोई बुराई नहीं है।' तान्या को जवाब देते हुए नीलन ने कहा, 'ये तुम्हारा सोचना है, बहुत से लोगों की इस पर राय अलग है और मुझे इसको लेकर सफाई मत दो।' तान्या ने कहा कि मुझे कब कोई समझ पाएगा। तो नीलम ने कहा कि इस घर में कोई नहीं।

