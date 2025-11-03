Bigg Boss 19: अमाल को भाई बोलने के बाद अब तान्या ने बताई अपनी फीलिंग्स, कहा-'मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि...'
संक्षेप: तान्या मित्तल अपनी बातों को लेकर चर्चा में बनी हुई है। ऐसे में तान्या का एक नया प्रोमो सामने आया, जिसमें वो एक बार फिर से अमाल मलिक को लेकर अपनी फीलिंग्स शेयर करती दिख रही हैं।
Bigg Boss 19: टीवी का फेमस रिएलिटी शो 'बिग बॉस 19' काफी पसंद किया जा रहा है। इस बार का वीकेंड का वार भी काफी धमाकेदार रहा। शो पर कई बड़ी हस्तियों ने अपनी मौजूदगी से चार चांद लगाया। वहीं, सलमान खान एक तरफ जहां कई कंटेस्टेंट के गेम पर सवाल उठाए तो कईयों की तारीफ की। इन सबके बीच तान्या मित्तल अपनी बातों को लेकर चर्चा में बनी हुई है। ऐसे में तान्या का एक नया प्रोमो सामने आया, जिसमें वो एक बार फिर से अमाल मलिक को लेकर अपनी फीलिंग्स शेयर करती दिख रही हैं।
अमाल को भाई मानती...
'बिग बॉस 19' का एक नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में फरहाना भट्ट और तान्या मित्तल बात करती दिख रही हैं। फरहाना, तान्या को समझाती नजर आ रही हैं। वो कहती हैं, 'अमाल से भी बाहर दुनिया है। मुझे नहीं लगता तू कल से पहले अमाल को भाई मानती थी।' इस पर तान्या अपनी बात को समझाने के लिए हंसते हुए बोलती हूं, 'तुम लोगों को लगता है भाई।'
अमाल को लेकर मैं कंसंट बहुत हूं मैं
फरहाना ने तान्या की बात को काटते हुए कहा, 'इतना नहीं मरते या किसी पर। तू एक अलग ही इंसान बन जाती है अमाल के सामने।' इस पर मालती कहती हैं, 'मुझे अमाल की चिंता है।' ये सुनते ही फरहाना ने कहा, 'इतना भी कंसर्न्ड मत बन की लोगों को चेप दिखने लगे तू।' तान्या ने कहा, 'मेरे लिए ये मैटर नहीं करता, मैं उसका ध्यान रख रही हूं ये मेरी खुशी है।' बस फिर क्या था फरहाना ने तान्या से सीधा पूछ लिया कि क्या तुम अमाल के लिए कोई फीलिंग्स रखती हो। आने वाले एपिसोड में अब देखना ये होगा कि तान्या इस पर क्या जवाब देती हैं।
