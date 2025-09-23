bigg boss 19 tanya mittal says she wants pso for her babies, gaurav khanna shocked Bigg Boss 19: तान्या मित्तल अपने होने वाले बच्चों के लिए देखती हैं ये सपना, सुनकर चकराया गौरव खन्ना का सिर, Tv Hindi News - Hindustan
बिग बॉस 19 में नजर आ रही तान्या मित्तल ने अपने होने वाले बच्चों के लिए भी एक अजीब सपना शेयर किया है। तान्या ने कहा कि वो चाहती हैं कि उनके बच्चों के लिए भी बॉडीगार्ड और पीएसओ हो जो उन्हें एक कमरे से दूसरे कमरे तक ले जाए।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 09:22 PM
बिग बॉस 19 में नजर आ रही तान्या मित्तल अपने बड़बोले रवैए के लिए खबरों में बनी हुई हैं। तान्या बिग बॉस के घर में सभी कंटेस्टेंट को बता चुकी हैं कि वो कितनी अमीर हैं। उनके पास 150 बॉडीगार्ड हैं। चांदी के बर्तन में वो खाना खाती हैं और कभी बकलावा खाने का मन हो तो सीधे दुबई चली जाती हैं। अब इस बीच उन्होंने अपने सपने के बारे में बात की है। तान्या ने बताया कि उनका सपना है कि उनके बच्चों के भी बॉडीगार्ड हो और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करें।

तान्या मित्तल का अजीब सपना

गौरव खन्ना के साथ बातचीत में तान्या मित्तल कहती हैं, “तो मेरा ऐसा सपना है कि जब मेरे बच्चे होंगे तो जैसे मुझे बहुत लग्जरी का शौक है। तो मैं जैसे मेरे पीएसओ है तो मेरे बच्चे पैदा होंगे। उनके भी एक-एक पीएसओ और ड्राइवर रख दूंगी। तो अब सोचो मेरे बच्चे सोकर उठे हैं। फिर उनको बेडरूम से किचन तक जाना है। तो वो अपने पास वाली बेल दबाएंगे। फिर उनके लिए छोटी-छोटी कार आएंगी। रिमोट कंट्रोल। वो उस कार में कूद जाएंगे और एक ड्राइवर रिमोट कंट्रोल से गाड़ी चलाएगा कि वो बेडरूम से किचन तक जा रहे हैं तो उनके पास उनका पर्सनल ड्राइवर और गाड़ी रहेगा।” तान्या के इस सपने पर गौरव उन पर तंज कसते हुए कहते हैं, “उनकी पर्सनल मां होगी उनके पास कि नहीं होगी कुछ करने के लिए? इतना छोटा बच्चा है उसको भी वो पीएसओ लेकर आएगा।”

तान्या का झूठ

बता दें, बिग बॉस 19 में नजर आ रही तान्या मित्तल अपने बड़बोलेपन के लिए सुर्खियां बटोर रही हैं। शो में आने के बाद वो अपनी प्रॉपर्टी और बिजनेस को लेकर कई दावे कर चुकी हैं। सोशल मीडिया यूजर्स और उन्हें जानने वाले लोग इन दावों को झूठा बता रहे हैं। वहीं कुछ यूजर्स उन्हें एंटरटेनिंग बता रहे हैं। अमाल मलिक के साथ उनकी जोड़ी को पसंद किया जा रहा है।

