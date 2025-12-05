Bigg Boss 19: तान्या मित्तल ने माना, उनके गेम का प्लान था साड़ी पहनना, गौरव से बोलीं- अगर यहां पर…

संक्षेप: Bigg Boss 19: तान्या मित्तल ने गौरव खन्ना को अपनी स्ट्रैटेजी बताई। उन्होंने कहा कि साड़ी और गहने पहनना उनके गेम का हिस्सा था क्योंकि उन्हें सबसे अलग दिखना था।

‘बिग बॉस 19’ के फिनाले से पहले तान्या मित्तल ने अपनी स्ट्रैटेजी रिवील की है। उन्होंने गौरव खन्ना को बताया कि घर में साड़ी और गहने पहनना उनका गेम प्लान था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर यहां पर लोग साड़ी पहन रहे होते तो वह लहंगे पहनतीं। इसके अलावा उन्होंने अपनी लाइफ का मकसद भी बताया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या बोलीं तान्या? लिविंग एरिया में बैठकर जब गौरव ने तान्या से पूछा, ‘तुम्हारा मकसद क्या है तान्या मित्तल?’ तान्या बोलीं, ‘मैं चाहती हूं कि आधी दुनिया मुझे मेरे नाम से जाने।’ गौरव ने कहा, ‘मतलब फेम चाहिए तुम्हे इसलिए तुम ऐसी हरकतें करती हो जो अलग हो ताकि वो यूनिकनेस हो।’ तान्या बोलीं, ‘मैं यूनिक, मुझे पसंद है ऐसे रहना। मतलब ये मेरी पर्सनैलिटी है।’

‘वो नहीं करती जो सब कर रहे हैं’ गौरव ने पूछा, ‘मतलब अगर हम सब यहां साड़ी और गहने पहन रहे होते तो तुम नहीं पहनती।’ तान्या बोलीं, ‘हां! तो नहीं पहनती। 100% नहीं पहनती।’ गौरव ने तान्या की टांग खिंचते हुए कहा, ‘फिर तो वर्कर्स जिन्हें तुम काम दे रही हो वो आगे ही नहीं बढ़ पातीं।’ तान्या ने कहा, ‘मैं उन्हें लहंगा बनाने का काम देती, लेकिन वो नहीं करती जो सब कर रहे हैं। सब चीज अलग होनी चाहिए।’