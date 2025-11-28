Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Tanya Mittal said that she wants 10 million followers and shared her dream with farrhana bhatt
Bigg Boss 19: तान्या मित्तल ने अपने फैंस से कहा, जो मुझे देख रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि…

Bigg Boss 19: तान्या मित्तल ने अपने फैंस से कहा, जो मुझे देख रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि…

संक्षेप:

Bigg Boss 19 Tanya Mittal: रिएलिटी शाे ‘बिग बॉस 19’ की तान्या मित्तल ने फरहाना भट्ट को बताया कि उनका सपना है कि दुनिया के 50% लोग उन्हें उनके नाम से जाने।

Fri, 28 Nov 2025 07:09 AMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

‘बिग बॉस 19’ की तान्या मित्तल का एक और बयान वायरल हो रहा है। इस बार उन्होंने फरहाना भट्ट को बताया कि उनका सपना क्या है। दरअसल, लेटेस्ट एपिसोड में जब वह टिकट टू फिनाले टास्क के बाद फरहाना के साथ गार्डन एरिया में बैठी थीं तब उन्होंने अपने फैंस से बात करते हुए कहा, ‘मेरे फैंस जो मुझे देख रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि 10 मिलियन फॉलोअर्स होंगे तो ही मैं खुश होंगी इसलिए जल्दी से मेरे 10 मिलियन कर दो, वरना मुझे खुशी नहीं होगी।’ फरहाना, तान्या की बात सुनकर हंसने लगीं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

फरहाना ने तान्या से पूछा सवाल

फरहाना ने तान्या से पूछा, ‘अभी बोला तुने कि मुझे फॉलोअर्स से फर्क नहीं पड़ता।’ तान्या बोलीं, ‘मतलब इतनी खुशी नहीं हुई मुझे 3.7 मिलियन फॉलोअर्स की। 3.7 मिलियन…ठीक है यार। असल में मेरी लाइफ का टारगेट फॉलोअर्स बनाना नहीं है। वो एक नंबर है। पूरी दुनिया में लोग मुझे जाने ये मेरा मकसद है। मैंने तुझे बताया था न कि मेरा सपना है कि दुनिया के 50% लोग मुझे मेरे नाम से जाने।’

कौन-कौन है इस हफ्ते नॉमिनेटेड?

गौरव खन्ना ने टिकट टू फिनाले जीत लिया है। वह इस हफ्ते सेफ हैं और सीधे फिनाले वीक में पहुंच गए हैं। वहीं अशनूर कौर, प्रणित मोरे, शहबाज बदेशा, अमाल मलिक, फरहाना भट्ट, मालती चाहर और तान्या मित्तल के ऊपर एलिमिनेशन की तलवार लटक रही है। इस वीकेंड का वार पर इन सात सदस्यों में से कोई एक या दो सदस्य एविक्ट हो जाएंगे।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
Bigg Boss 19 tanya mittal

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।