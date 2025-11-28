Bigg Boss 19: तान्या मित्तल ने अपने फैंस से कहा, जो मुझे देख रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि…

संक्षेप: Bigg Boss 19 Tanya Mittal: रिएलिटी शाे ‘बिग बॉस 19’ की तान्या मित्तल ने फरहाना भट्ट को बताया कि उनका सपना है कि दुनिया के 50% लोग उन्हें उनके नाम से जाने।

‘बिग बॉस 19’ की तान्या मित्तल का एक और बयान वायरल हो रहा है। इस बार उन्होंने फरहाना भट्ट को बताया कि उनका सपना क्या है। दरअसल, लेटेस्ट एपिसोड में जब वह टिकट टू फिनाले टास्क के बाद फरहाना के साथ गार्डन एरिया में बैठी थीं तब उन्होंने अपने फैंस से बात करते हुए कहा, ‘मेरे फैंस जो मुझे देख रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि 10 मिलियन फॉलोअर्स होंगे तो ही मैं खुश होंगी इसलिए जल्दी से मेरे 10 मिलियन कर दो, वरना मुझे खुशी नहीं होगी।’ फरहाना, तान्या की बात सुनकर हंसने लगीं।

फरहाना ने तान्या से पूछा सवाल फरहाना ने तान्या से पूछा, ‘अभी बोला तुने कि मुझे फॉलोअर्स से फर्क नहीं पड़ता।’ तान्या बोलीं, ‘मतलब इतनी खुशी नहीं हुई मुझे 3.7 मिलियन फॉलोअर्स की। 3.7 मिलियन…ठीक है यार। असल में मेरी लाइफ का टारगेट फॉलोअर्स बनाना नहीं है। वो एक नंबर है। पूरी दुनिया में लोग मुझे जाने ये मेरा मकसद है। मैंने तुझे बताया था न कि मेरा सपना है कि दुनिया के 50% लोग मुझे मेरे नाम से जाने।’