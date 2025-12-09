Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Tanya Mittal said she is in trauma after Bigg boss not able to sleep wear saree
Bigg Boss 19: तान्या मित्तल बोलीं- ट्रॉमा में हूं, 105 दिन मुझे बहुत कुछ बोला गया

संक्षेप:

Bigg Boss 19 Tanya Mittal: तान्या मित्तल ‘बिग बॉस 19’ से बाहर निकलने के बाद मुंबई में ही रुकी हुई हैं। मंगलवार के दिन वह बप्पा का आशीर्वाद लेने सिद्धीविनायक मंदिर गईं और पैप्स से बात की।

Dec 09, 2025 09:45 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ से निकलने के बाद तान्या मित्तल मंगलवार के दिन पहली बार स्पॉट हुईं। तान्या ने कहा कि वह अभी भी ट्रॉमा में हैं और उन्हें इस ट्रॉमा से बाहर निकलने में समय लगेगा। तान्या ने हाथ जोड़कर पैप्स से कहा, “मैं अभी दो-तीन दिन से सो भी नहीं पा रही हों। मुझे बेचैनी हो रही है कि कहीं कोई चिल्लाने न लगे। कुलदीप को पता है, ढाई दिन से मैं सोई नहीं हूं। ये लोग बेचारे जाग रहे हैं कि बॉस सो क्यों नहीं रही है।”

‘एक हफ्ते में मैं ठीक हो जाऊंगी’

तान्या ने आगे कहा, “कल मैंने साड़ी नहीं पहनी क्योंकि मुझे लगा कि वीकेंड का वार के लिए तैयार हो रही हूं और मुझे चिल्लाया जाएगा। थोड़ा-सा ट्रॉमा है। 105 दिन मुझे बहुत कुछ बोला गया है तो मुझे थोड़ा समय लगेगा। एक हफ्ते में मैं ठीक हो जाऊंगी।”

तान्या मित्तल

‘मैं बस अपने शहर में कदम रखना चाहती हूं’

तान्या बोलीं, “मैं एक बार ग्वालियर छू जाऊं। मेरी फैमिली, मेरे लोग मुझे मिल जाए। पूरा ग्वालियर मेरा परिवार है। जैसे आप लोग मेरे लिए आए हो न ऐसे ही जब मैं स्टार नहीं थी तब ग्वालियर के हर व्यक्ति ने मुझे बचपन से स्टार जैसा फील कराया है। मैं बस अपने शहर में कदम रखना चाहती हूं फिर मैं ठीक हो जाऊंगी वापस।”

तान्या मित्तल

किस नंबर पर तान्या मित्तल हुई थीं बाहर?

तान्या मित्तल अपने गेम और वोट्स की वजह से ‘बिग बॉस 19’ की फाइनलिस्ट बनी थीं। ग्रैंड फिनाले वाले दिन तान्या चौथे नंबर पर बाहर हुई थीं। जब वह बाहर आई थीं तब शो के होस्ट सलमान खान ने उनसे कहा था कि उनकी वजह से शो का लेवल बढ़ गया था।

