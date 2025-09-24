Bigg Boss 19 Tanya Mittal said she goes to agra to drink cold coffee her biscuit comes from london Bigg Boss 19: तान्या मित्तल ने शेयर किया किस्सा, बोलीं- कोल्ड कॉफी पीने मैं ग्वालियर से…, Tv Hindi News - Hindustan
Bigg Boss 19: तान्या मित्तल ने शेयर किया किस्सा, बोलीं- कोल्ड कॉफी पीने मैं ग्वालियर से…

Bigg Boss 19: तान्या मित्तल ने बकलावा के बाद अब अपनी कोल्ड कॉफी और बिस्कुट के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वह ग्वालियर की नहीं बल्कि सिर्फ आगरा की कोल्ड कॉफी पीती हैं।

Wed, 24 Sep 2025 09:13 AM
बिग बॉस 19 में कंटेस्टेंट्स के बीच होने वाली हल्की-फुल्की बातें अक्सर चर्चा का विषय बन जाती हैं। लेटेस्ट एपिसोड में तान्या मित्तल और नीलम गिरी के बीच हुई बातचीत ने भी दर्शकों का ध्यान खींचा। इस दौरान तान्या ने अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल और यूनिक आदतों के बारे में खुलकर बात की। कॉफी पीने से लेकर लंदन से आने वाले बिस्कुट तक, तान्या के किस्सों ने नीलम को हैरान कर दिया।

तान्या ने नीलम से कहा, “यहां के लोगों को तो कुछ नहीं पता। मैं डाउन टू अर्थ होने का नाटक करती हूं। पता है मैं कॉफी कैसे पीते हूं। ग्वालियर से जाऊंगी आगरा। कॉफी लेती हूं, पीती नहीं हूं। ताजमहल के पीछे एक गार्डन है, वहां जाकर कॉफी पीती हूं। तो मुझे महीने में 3 कोल्ड कॉफी पीनी होती है तो ये सारे ड्रामे होते हैं।”

तान्या ने आगे कहा, “यहां ये सब बोल नहीं सकती हूं। यहां पर लाेग इतनी इतनी-सी बात पर शो ऑफ समझने लगते हैं।” नीलम बोलीं, “हां! नहीं बोल सकते। ओवर है न।” तान्या बोलीं, “ये ओवर नहीं है। ये तो बहुत बेसिक है मेरे लिए। ओवर तो तुने सुने नहीं हैं।” नीलम बोलीं, “मत बता।” तान्या बोलीं, “जैसे वो बिस्कुट है मेरा। लंदन से आता है। हर दो महीने में कोई लंदन से जाकर मेरे लिए बिस्कुट लेकर आता है। अगर बिस्कुट नहीं आते हैं तो मैं रोने लगती हूं कि मेरी जिंदगी में मीठा नहीं है।”

