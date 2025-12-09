Bigg Boss 19: तान्या मित्तल बोलीं, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मेरा कोई नाम हुआ है या मैंने…

संक्षेप: Bigg Boss 19 Tanya Mittal: रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल ट्रॉमा में हैं। ऐसा हम नहीं, वह खुद कह रही हैं। वह कह रही हैं कि उन्हें इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा है।

तान्या मित्तल ‘बिग बॉस 19’ से बाहर निकलने के बाद ट्रॉमा में हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि उन्होंने नाम कमाया है या खराब किया है। दरअसल, मंगलवार के दिन पैप्स ने तान्या को स्पॉट किया और उनसे पूछा कि जब शो के होस्ट सलमान खान ने आपसे कहा कि आप ‘बिग बॉस’ को एक अलग लेवल पर लेकर गईं तब आपको कैसा लगा? इस पर तान्या ने कहा, ‘मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मेरा कोई नाम हुआ है या मैंने कुछ अच्छा किया है क्योंकि अंदर मुझे सिर्फ बुरा बोला जा रहा था।’

‘मेरे मन में बहुत ट्रॉमा हो गया है’ तान्या ने आगे कहा, ‘जो लोग बाहर से आ रहे थे वो भी मजाक उड़ा रहे थे। घरवाले भी मजाक उड़ा रहे थे तो मैंने ये बोला था कि 105 दिन अगर आपको झूठा बोला जाए, आपको बेइज्जत किया जाए तो एक पाॅइंट के बाद आप भी मानने लगते हो कि शायद मैं झूठी हूं तो वो मेरे मन में बहुत ट्रॉमा हो गया है।’

‘मेरे घरवालों ने मुझे बहुत इज्जत दी है’ तान्या ने आखिरी में कहा, ‘मैंने अपने भाई को बोला है कि हम एक बार मम्मी के पास चले जाते हैं या डॉक्टर से मिल लेते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे लिए अच्छा हुआ है क्योंकि वो जो बातें हैं वो मैं भुला नहीं पा रही हूं क्योंकि मेरे घरवालों ने मुझे बहुत इज्जत दी है। मैं कह रही हूं न आप इन्हें बाउंसर बुला रहे हो ताे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि ये सारे मेरे भाई हैं।’