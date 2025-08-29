Bigg Boss 19 Tanya Mittal Said Kunickaa Sadanand that maybe shahrukh khan taking inspiration from you Video: मुझे तो पता भी नहीं था कि नहाने के लिए इतनी तैयारी करनी पड़ती है, बोलीं तान्या मित्तल, Tv Hindi News - Hindustan
Video: मुझे तो पता भी नहीं था कि नहाने के लिए इतनी तैयारी करनी पड़ती है, बोलीं तान्या मित्तल

Bigg Boss 19 Tanya Mittal: तान्या मित्तल का एक और डायलॉग सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल, वह जाकर कुनिका को गेम समझाती हैं और कहती हैं कि बाहर हो सकता है शाहरुख खान बैठकर आपसे इंस्पायर हो रहे हों।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 11:09 PM
रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ में हर दिन तान्या मित्तल का नया अंदाज देखने को मिल रहा है। लोगों को कंटेस्टेंट्स के बीच हो रही लड़ाई-झगड़ों से ज्यादा तान्या मित्तल की बातें मजेदार लग रही हैं। शुक्रवार वाले एपिसोड में भी उन्होंने दर्शकों को खूब एंटरटेन किया। उन्होंने कुनिका सदानंद को कहा कि हो सकता है शाहरुख खान आपसे इंस्पायर हो रहे हो।

‘हम सब लोग पीनट्स हैं’

कुनिका सदानंद को कैप्टेन बनाने के बाद तान्या मित्तल उनके पास गईं और उन्हें गेम समझाने लगीं। उन्होंने उनसे कहा, ‘मैं आपको एक लॉजिक बता रही हूं गेम का क्योंकि आप बहुत सच्चे हो, दिल से खेलते हो। आप बिल्कुल ये मत सोचना कि ये 10-11 लोग क्या सोचते हैं या क्या इक्वेशन बनती है। ये सब पीनट्स हैं। हम सब लोग मैम पीनट्स हैं। बाहर हो सकता है शाहरुख खान बैठकर आपसे इंस्पायर हो रहे हों।’ तान्या का यह बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

‘नहाना बहुत मेहनत वाला काम है’

तान्या मित्तल की दूसरी मजेदार बातचीत अशनूर कौर के साथ हुई। उन्होंने बाथरूम के पास खड़े हाेकर कहा, ‘मुझे तो पता भी नहीं था नहाने के लिए इतनी तैयारी करनी पड़ती है। कपड़े निकालो, कंघा निकालो…आज एहसास हुआ है कि इतनी चीजें चाहिए होती हैं नहाने के लिए। फिर सबके कॉम्बिनेशन बिठाओ। इधर साबुन रखो उधर शैम्पू। भाई बहुत ही मेहनत वाला काम है।’ बता दें, गौरव खन्ना के फैसले के चलते फरजाना घर में वापस आ गई हैं और वापस आते ही उन्होंने सबसे पंगे लेने भी शुरू कर दिए हैं।

