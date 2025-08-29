Video: मुझे तो पता भी नहीं था कि नहाने के लिए इतनी तैयारी करनी पड़ती है, बोलीं तान्या मित्तल

Bigg Boss 19 Tanya Mittal: तान्या मित्तल का एक और डायलॉग सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल, वह जाकर कुनिका को गेम समझाती हैं और कहती हैं कि बाहर हो सकता है शाहरुख खान बैठकर आपसे इंस्पायर हो रहे हों।

रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ में हर दिन तान्या मित्तल का नया अंदाज देखने को मिल रहा है। लोगों को कंटेस्टेंट्स के बीच हो रही लड़ाई-झगड़ों से ज्यादा तान्या मित्तल की बातें मजेदार लग रही हैं। शुक्रवार वाले एपिसोड में भी उन्होंने दर्शकों को खूब एंटरटेन किया। उन्होंने कुनिका सदानंद को कहा कि हो सकता है शाहरुख खान आपसे इंस्पायर हो रहे हो।

‘हम सब लोग पीनट्स हैं’ कुनिका सदानंद को कैप्टेन बनाने के बाद तान्या मित्तल उनके पास गईं और उन्हें गेम समझाने लगीं। उन्होंने उनसे कहा, ‘मैं आपको एक लॉजिक बता रही हूं गेम का क्योंकि आप बहुत सच्चे हो, दिल से खेलते हो। आप बिल्कुल ये मत सोचना कि ये 10-11 लोग क्या सोचते हैं या क्या इक्वेशन बनती है। ये सब पीनट्स हैं। हम सब लोग मैम पीनट्स हैं। बाहर हो सकता है शाहरुख खान बैठकर आपसे इंस्पायर हो रहे हों।’ तान्या का यह बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।