विधायक था तान्या मित्तल का एक्स बॉयफ्रेंड? शहबाज बदेशा से बोलीं- कैसे बताऊं तुम्हें, उसके…

Bigg Boss 19: शहबाज बदेशा और तान्या मित्तल ने लेटेस्ट एपिसोड में शेरों शायरी कर घर का माहौल लाइट बना दिया। इतना ही नहीं, शेरों शायरी की आड़ में तान्या ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड की पहचान भी बता दी।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 11:32 AM
‘बिग बॉस 19’ के लेटेस्ट एपिसोड में शहबाज बदेशा और तान्या मित्तल लिविंग एरिया में बैठकर हल्की-फुल्की बातचीत कर रहे थे। इस बातचीत ने घर का माहौल हंसी-ठिठोली से भर दिया। बातचीत की शुरुआत करते हुए शहबाज ने तान्या से सीधा सवाल किया, “कितने बॉयफ्रेंड रह चुके हैं?” इस पर तान्या ने बिना झिझक जवाब दिया, “दो।” इसके बाद शहबाज ने चुटकी लेते हुए पूछा, “लेटेस्ट वाले से अभी भी प्यार करती है या पुराने वाले से?”

एक्स की याद में शायरी

तान्या ने तुरंत कहा, “नहीं! नहीं! किसी से प्यार नहीं है।” शहबाज ने तान्या की शायरी का जिक्र करते हुए कहा, “फिर भी तुम उनकी याद में शेरों शायरी कर रही हो। कुछ न कुछ तो है मन में।” इस पर तान्या बोलीं, “अब कोई है नहीं न। न कोई दोस्त है न बॉयफ्रेंड तो उन्हें ही याद करती रहती हूं।”

‘विधायक’ वाला शेर

बातचीत यहीं नहीं रुकी। शहबाज ने मजाकिया अंदाज में कहा, “क्या कहना चाहती हो? ये स्माइल…कहीं तुम्हारा एक्स न आ जाए अंदर।” इस पर तान्या ने खुलासा किया, “पूरी दुनिया ने कहा था कि वो मेरे लायक नहीं है। पर कैसे बताऊं तुम्हें शहबाज उसके जैसा पूरे देश में विधायक नहीं है।” तान्या की इस बात पर शहबाज जोर से ताली बजाने लगे और बोले, “विधायक नहीं है। वाह! वाह! वाह!” तान्या हंस पड़ीं और बोलीं, “ये तो शेर था।” लेकिन शहबाज ने चुटकी लेते हुए कहा, “नहीं! समझ गया मैं। विधायक है।”

सोशल मीडिया पर चर्चा

एपिसोड का यह मजेदार पल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फैंस भी तान्या और शहबाज की इस नोकझोंक को खूब पसंद कर रहे हैं। कई यूजर्स यह जानने के लिए बेताब हो रहे हैं कि विधायक का नाम क्या है।

