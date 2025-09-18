Bigg Boss 19 Tanya Mittal roast Gaurav Khanna Abhishek Bajaj During Task तान्या मित्तल ने कराई गौरव खन्ना की बोलती बंद, अभिषेक बजाज को किया रोस्ट, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Tanya Mittal roast Gaurav Khanna Abhishek Bajaj During Task

तान्या मित्तल ने कराई गौरव खन्ना की बोलती बंद, अभिषेक बजाज को किया रोस्ट

Bigg Boss 19 Tanya Mittal: रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ के लेटेस्ट एपिसोड में तान्या मित्तल ने टास्क के दौरान गौरव खन्ना और अभिषेक बजाज को रोस्ट कर डाला।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 09:15 AM
share Share
Follow Us on
तान्या मित्तल ने कराई गौरव खन्ना की बोलती बंद, अभिषेक बजाज को किया रोस्ट

Bigg Boss 19: बिग बॉस ने कैप्टेंसी टास्क के लिए घर के सदस्यों को दो टीमों—A और B—में बांटा। वहीं अमाल को इस खेल का संचालक बनाया। टास्क में दोनों टीमों को सोने के बिस्किट से भरी बोरियां लूटनी थीं और साथ ही अपने-अपने गोदाम की रक्षा भी करनी थी। ट्विस्ट ये था कि जैसे ही "चाय गर्म" की आवाज आती, तुरंत शिफ्ट बदल जाती। बिग बॉस ने साफ कहा, “आज कैप्टंसी की खुली ऑफर है घरवालों, लूट सको तो लूट लो।”

लड़कियों की टीम ने मचाया बवाल

इस टास्क में सबसे पहले उतरी लड़कियों की टीम। लेकिन खेल सामान लूटने का था और नतीजा निकली कुत्ते-बिल्लियों जैसी लड़ाई। इसी बीच गौरव खन्ना ने तान्या मित्तल को चिढ़ाते हुए कह दिया, “क्या तान्या के अंदर भी एक बजाज छिपा है?” इस पर तान्या भड़क गईं और पलटकर बोलीं, “मेरे अंदर एक गौरव छिपा है जो कभी-कभी ही चलता है। पूरे सीजन नहीं निकलता है। दही जमाता है अपनी।”

तान्या और अभिषेक की बहस

माहौल और गरम हो गया जब अभिषेक ने तान्या से कहा, “तान्या, आप और नीलम अपनी जगह एक्सचेंज कर लो।” तान्या तिलमिला गईं और बोलीं, “भाई मैं छोड़ दूं? सिर्फ तेरे में ही दिमाग है?” अभिषेक ने उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन तान्या भड़ककर बोलीं, “अबे चल बे! तेरे से ज्यादा दिमाग है। चल बैठ।” इस पर अभिषेक भी चिढ़ गए और तान्या को जवाब दिया, “अबे अजीब गधी है। स्पिरिचुअल इंफ्लुएंसर बनती है, लड़ाकी!”

bigg boss Bigg Boss 19 tanya mittal अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।