तान्या मित्तल ने कराई गौरव खन्ना की बोलती बंद, अभिषेक बजाज को किया रोस्ट

Bigg Boss 19 Tanya Mittal: रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ के लेटेस्ट एपिसोड में तान्या मित्तल ने टास्क के दौरान गौरव खन्ना और अभिषेक बजाज को रोस्ट कर डाला।

Bigg Boss 19: बिग बॉस ने कैप्टेंसी टास्क के लिए घर के सदस्यों को दो टीमों—A और B—में बांटा। वहीं अमाल को इस खेल का संचालक बनाया। टास्क में दोनों टीमों को सोने के बिस्किट से भरी बोरियां लूटनी थीं और साथ ही अपने-अपने गोदाम की रक्षा भी करनी थी। ट्विस्ट ये था कि जैसे ही "चाय गर्म" की आवाज आती, तुरंत शिफ्ट बदल जाती। बिग बॉस ने साफ कहा, “आज कैप्टंसी की खुली ऑफर है घरवालों, लूट सको तो लूट लो।”

लड़कियों की टीम ने मचाया बवाल इस टास्क में सबसे पहले उतरी लड़कियों की टीम। लेकिन खेल सामान लूटने का था और नतीजा निकली कुत्ते-बिल्लियों जैसी लड़ाई। इसी बीच गौरव खन्ना ने तान्या मित्तल को चिढ़ाते हुए कह दिया, “क्या तान्या के अंदर भी एक बजाज छिपा है?” इस पर तान्या भड़क गईं और पलटकर बोलीं, “मेरे अंदर एक गौरव छिपा है जो कभी-कभी ही चलता है। पूरे सीजन नहीं निकलता है। दही जमाता है अपनी।”