Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Tanya Mittal Reveals Why She Is Not Going In Gaurav Khanna Birthday
जिन लोगों ने मेरी बेइज्जती..., गौरव खन्ना की बर्थडे पार्टी में इस वजह से नहीं गईं तान्या मित्तल

जिन लोगों ने मेरी बेइज्जती..., गौरव खन्ना की बर्थडे पार्टी में इस वजह से नहीं गईं तान्या मित्तल

संक्षेप:

तान्या की वजह से शो की टीआरपी भी काफी बढ़ी थी। खुद सलमान ने फिनाले में तान्या के गेम की तारीफ की थी। वहीं, शो से निकलने के बाद गौरव खन्ना ने बीते दिन अपना जन्मदिन मनाया, लेकिन तान्या इसमें नजर नहीं आईं।

Dec 12, 2025 11:19 am ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' के शानदार सफर का अंत हो चुका है। इस शो के विनर की ट्रॉफी भले ही एक्टर गौरव खन्ना ने अपने नाम की हो, लेकिन शो में अपनी बातों की वजह से तान्या मित्तल काफी सुर्खियों में रहीं। तान्या की वजह से शो की टीआरपी भी काफी बढ़ी थी। खुद सलमान ने फिनाले में तान्या के गेम की तारीफ की थी। वहीं, शो से निकलने के बाद गौरव खन्ना ने बीते दिन अपना जन्मदिन मनाया। ऐसे में गौरव ने अपने बर्थडे पर शानदार पार्टी दी, जिसमें बिग बॉस के कई कंटेस्टेंट शामिल हुए और रीयूनियन हुआ, लेकिन तान्या इसमें नजर नहीं आईं। तान्या ने पार्टी में न जाने की वजह जाहिर की है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस वजह से गौरव की बर्थडे पार्टी में नहीं गईं तान्या

दरअसल, तान्या मित्तल ने हाली ही में फिल्मीज्ञान संग बातचीत के दौरान गौरव खन्ना की बर्थडे पार्टी में न जाने की वजह बताई। उन्होंने कहा, 'मैं नहीं जाऊंगी। मैंने साफ कर दिया है कि जिन भी लोगों ने मेरी बेज्जती की है और जीके सर ने तो ये भी बोला है कि मैं अपना परिवार छुपा रही हूं ताकि मेरा सच सामने न आ जाए। तो जब मेरे परिवार पर ही उन्हें भरोसा नहीं है तो मैं वहां जाकर उन्हें किस बात का यकीन दिलाऊं।' बता दें कि तान्या मित्तल ने 'बिग बॉस 19' खत्म होने के बाद सभी 17 कंटेस्टेंट्स से अपने नाते तोड़ लिए हैं। यही नहीं तान्या ने अपनी खास दोस्त नीलम गिरी तक को अनफॉलो कर दिया है।

बिग बॉस 19 में शामिल हुए थे ये कंटेस्टेंट

बता दें कि बिग बॉस 19 के घर में अशनूर कौर, शहबाज बदेशा , नतालिया जानोसजेक, नगमा मिराजकर, आवेज दरबार, जीशान कादरी, नेहल चुडासमा, बसीर अली, फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, तान्या मित्तल, अमाल मलिक, आईजी प्रणित मोरे और मालती चाहर शामिल हुए थे।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।