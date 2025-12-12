जिन लोगों ने मेरी बेइज्जती..., गौरव खन्ना की बर्थडे पार्टी में इस वजह से नहीं गईं तान्या मित्तल

संक्षेप: तान्या की वजह से शो की टीआरपी भी काफी बढ़ी थी। खुद सलमान ने फिनाले में तान्या के गेम की तारीफ की थी। वहीं, शो से निकलने के बाद गौरव खन्ना ने बीते दिन अपना जन्मदिन मनाया, लेकिन तान्या इसमें नजर नहीं आईं।

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' के शानदार सफर का अंत हो चुका है। इस शो के विनर की ट्रॉफी भले ही एक्टर गौरव खन्ना ने अपने नाम की हो, लेकिन शो में अपनी बातों की वजह से तान्या मित्तल काफी सुर्खियों में रहीं। तान्या की वजह से शो की टीआरपी भी काफी बढ़ी थी। खुद सलमान ने फिनाले में तान्या के गेम की तारीफ की थी। वहीं, शो से निकलने के बाद गौरव खन्ना ने बीते दिन अपना जन्मदिन मनाया। ऐसे में गौरव ने अपने बर्थडे पर शानदार पार्टी दी, जिसमें बिग बॉस के कई कंटेस्टेंट शामिल हुए और रीयूनियन हुआ, लेकिन तान्या इसमें नजर नहीं आईं। तान्या ने पार्टी में न जाने की वजह जाहिर की है।

इस वजह से गौरव की बर्थडे पार्टी में नहीं गईं तान्या दरअसल, तान्या मित्तल ने हाली ही में फिल्मीज्ञान संग बातचीत के दौरान गौरव खन्ना की बर्थडे पार्टी में न जाने की वजह बताई। उन्होंने कहा, 'मैं नहीं जाऊंगी। मैंने साफ कर दिया है कि जिन भी लोगों ने मेरी बेज्जती की है और जीके सर ने तो ये भी बोला है कि मैं अपना परिवार छुपा रही हूं ताकि मेरा सच सामने न आ जाए। तो जब मेरे परिवार पर ही उन्हें भरोसा नहीं है तो मैं वहां जाकर उन्हें किस बात का यकीन दिलाऊं।' बता दें कि तान्या मित्तल ने 'बिग बॉस 19' खत्म होने के बाद सभी 17 कंटेस्टेंट्स से अपने नाते तोड़ लिए हैं। यही नहीं तान्या ने अपनी खास दोस्त नीलम गिरी तक को अनफॉलो कर दिया है।