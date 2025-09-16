Bigg Boss 19 : तान्या मित्तल ने खोला दिल का राज, बॉयफ्रेंड से जब देर रात करती थीं बात तब उनकी मां...

तान्या मित्तल ने हाल ही में शो में नेहल से बात करते हुए बताया कि कैसे जब वह रिलेशनशिप में थीं और देर रात बॉयफ्रेंड से बात करती थीं तो तब उनकी मां का क्या रिएक्शन होता था और वह क्या करती थीं।

बिग बॉस 19 में तान्या मित्तल अपने स्टेटमेंट्स को लेकर काफी चर्चा में रहती हैं। कई बार उन्हें इस वजह से ट्रोल भी किया जाता है, लेकिन उन्हें डिफेंड करने वाले भी होते हैं। अब तान्या ने हाल ही में एक एपिसोड के दौरान अपनी मां के साथ उनके स्पेशल बॉन्ड के बारे में बताया। तान्या ने बताया कि कैसे जब वह अपने बॉयफ्रेंड से देर रात बात करती थीं तो उनकी मां उस वक्त क्या करती थीं।

क्या बोलीं तान्या दरअसल, तान्या, नेहल से बात करते हुए बताती हैं कि हमारे घर में 2 किचन हैं। एक है जहां आप प्याज से खाना बना सकते हैं और दूसरे किचन में बिल्कुल प्याज का खाना बनाना मना है। हमारे घर में लहसुन भी नहीं होता है। हमारी भोग आरती होती है हर दिन और बिना भगवान को भोग लगाए मेरी मां खाना नहीं खाती है।

बॉयफ्रेंड से बात करती थीं तान्या, मां करती थीं इंतजार तान्या ने आगे बताया कि कैसे उनकी मां उनकी केयर करती हैं और उनसे बहुत प्यार करती हैं। वह बोलीं, जब मेरा बॉयफ्रेंड था और मैं उससे देर रात तक बात करती थी जैसे दो-ढ़ाई बजे तक, तो मां सोती ही नहीं थीं। वह मुझे बोलती थीं कि मैं अपने दोस्त से ऊपर कमरे की सीढ़ियों पर बात करूं। लेकिन ये जरूरी था कि मैंने सोना उनके साथ ही था वापस आकर। वह हमेशा मुझे कहानी सुनाती थीं और एंड में राम जी की कहानी जरूर होती थी।