Bigg Boss 19: क्या करते हैं तान्या मित्तल के पापा? बोलीं- हमारे पांच-छह घर और कई ऑफिसेस हैं दिल्ली में

Bigg Boss 19: गौरव खन्ना को यकीन नहीं हो रहा था कि तान्या मित्तल सच बोलती हैं। ऐसे में उन्होंने ये गुत्थी सुलझाने के लिए तान्या से सीधे और तीखे सवाल पूछे।

‘बिग बॉस 19’ के घर में कंटेस्टेंट्स के बीच बातचीत के दौरान अक्सर किसी न किसी की पर्सनल लाइफ का खुलासा होता रहता है। लेटेस्ट एपिसोड में गौरव खन्ना ने तान्या मित्तल से उनके पिता के बारे में विस्तार से पूछताछ की। इस बातचीत में अमाल मलिक भी मौजूद थे और दोनों मिलकर तान्या से उनके पिता के बिजनेस और लाइफस्टाइल के बारे में जानने की कोशिश करते नजर आए।

गौरव के लगातार सवाल गौरव ने सबसे पहले तान्या से पूछा कि उनके पिता का ऑफिस कहां है और वे असल में करते क्या हैं? इस पर तान्या ने बताया कि उनके पापा के दिल्ली में कई सारे घर और ऑफिस हैं। गौरव ने थोड़ा मजाकिया लहजे में पूछा, “मिनिस्टर हैं कोई?” जिस पर तान्या मुस्कुराकर बोलीं, “पापा? पापा मिनिस्टर नहीं हैं।”

तान्या ने किया इग्नोर गौरव ने पूछा, “तो वो दिल्ली में क्याें रहते हैं?” तान्या ने कहा, “काम है उनका पूरा।” गौरव ने पूछा, “दिल्ली में कहा?” तान्या ने सवाल इग्नोर किया। ऐसे में गौरव ने दोबारा पूछा। इस पर तान्या बोलीं, “मतलब हमारे पांच-छह घर हैं दिल्ली में। पापा अकेले रहते हैं तो…हमारे दिल्ली में कई सारे ऑफिस हैं तो जिस वाले ऑफिस में जाना होता है उस तरफ वाले घर में रुकते हैं।

तान्या ने बताए लोकेशन गौरव के आगे पूछने पर तान्या ने बताया कि उनके घर और ऑफिस दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में हैं, “साउथ दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, नोएडा, ग्रीन पार्क, इधर जेवर के उधर भी है।” इस पर अमाल ने ताज्जुब से पूछा, “जेवर कहां है? मैंने नाम सुना है।” तान्या ने समझाते हुए कहा, “जेवर जहां एयरपोर्ट बन रहा है। वो वहां फार्महाउस काट रहे हैं।”