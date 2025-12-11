'मेरे पास नीलम का एक ऐसा राज है...' शो से निकलते ही बिगड़े तान्या के बोल, भोजपुरी एक्ट्रेस को दे डाली धमकी
तान्या शो के पूरे सीजन में अपने गेम को लेकर खूब लाइमलाइट में रहीं। खुद सलमान खान ने तान्या के गेम की तारीफ करते हुए कहा था कि इस शो की टीआरपी उनकी वजह से काफी बढ़ी। ऐसे में अब तान्या ने इंटरव्यू में नीलम गिरी के एक बड़े राज को लेकर बात की।
Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' खत्म होने के बाद भी तान्या मित्तल लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। शो से निकलने के बाद तान्या लगातार इंटरव्यूज देती नजर आ रही हैं। ऐसे में अब तान्या ने इंटरव्यू में नीलम गिरी के एक बड़े राज को लेकर बात की।
'मेरे ऐसे दिन आ गए कि मैं शादीशुदा को डेट करूं'
तान्या मित्तल ने हाल ही में इंडिया फोरम को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान तान्या ने भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम को लेकर हैरान करने वाली बात का खुलासा किया। इंटरव्यू के दौरान जब तान्या से नीलम के द्वारा लगाए गए आरोपों पर सवाल किया गया कि उन्होंने शो में कुनिका सदानंद से बात करते हुए कहा था कि आप किसी शादीशुदा लड़के को डेट कर रही हैं। इस पर तान्या गुस्से में कहती हैं, 'मेरे क्या ऐसे ही दिन आ गए हैं कि मैं किसी शादीशुदा को डेट करूंगी।'
'मेरे पास नीलम का एक ऐसा राज है...'
तान्या ने आगे कहा, 'नीलम का एक बहुत बड़ा राज है मेरे पास जो मैं आपको न ही बताऊं तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर मैंने ये बोल दिया तो आपके सारे चैनल की टीआरपी फट जाएगी। कोई भी चैनल ले नहीं पाएगा उस न्यूज को। मेरे को जब पता चला कि एक लड़के ने क्लेम किया कि वो मेरा बॉयफ्रेंड हैं मैंने उसका भी नाम नहीं लिया, ताकि उसके बच्चों के ऊपर नाम न आए।'
देश में सिंगल लड़के खत्म
तान्या ने आगे कहती हैं, 'जैसे नीलम ने ये बात कही, तो मैं कहती हैं कि उसका एक ऐसा राज है, जिससे आपके चैनल की टीआरपी फट जाएग, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि इसे मोरालिटी कहते हैं। वो कहे जो कहना है मैं सह लूंगी। लेकिन किसी के लिए गलत बोलना, उसके राज या किसी के सवाल पर सवाल, किसी के कैरेक्टर पर सवाल किसी के प्यार किसी के गुनटुआ पर मैरिड मैन से प्यार। देखो न क्या हालत हो गई है मेरी कि मुझे मैरिड आदमी से प्यार करना पड़ रहा है आप कुछ तो दया खाओ। क्या मैं सुंदर नहीं हूं आप लोग खुद सोचो मैं बॉयफ्रेंड बना रही हो तो वो भी दो बच्चों के बाप को। देश में सिंगल लड़के खत्म। मैं कभी भी किसी शादीशुदा आदमी का घर तोड़कर उससे प्यार नहीं करूंगी।'
