Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Tanya Mittal Predicts Neelam giri and gaurav khanna will evict on weekend ka vaar
Bigg Boss 19: तान्या और फरहाना का दावा, बोलीं- अगर ये एविक्ट हुए तो गेम पलट जाएगा

Bigg Boss 19: तान्या और फरहाना का दावा, बोलीं- अगर ये एविक्ट हुए तो गेम पलट जाएगा

संक्षेप: Bigg Boss 19: फरहाना भट्ट परेशान हैं। बसीर अली और नेहल चुडासमा के एविक्शन के बाद उन्हें टेंशन हो रही है कि कहीं इस हफ्ते वे न बाहर हो जाएं। ऐसे में तान्या मित्तल ने उनसे बात की।

Fri, 31 Oct 2025 07:01 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bigg Boss 19 : बसीर अली और नेहल चुडासमा के डबल एविक्शन के बाद ‘बिग बॉस 19’ के माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया है। इस बीच, लाइवफीड के मुताबिक, तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट ने अपकमिंग एविक्शन की बात की। दोनों ने प्रीडिक्ट किया कि इस हफ्ते गौरव खन्ना, अमाल मलिक, प्रणित मोरे, शहबाज बदेशा, नीलम गिरी, कुनिका सदानंद, फरहाना और तान्या में से कौन घर जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बातचीत के दौरान तान्या, फरहाना को टेंशन में देख उसे इस बात पर भरोसा दिलाने की कोशिश करेगी कि वह इस हफ्ते एविक्ट नहीं होगी। वह कहेगी, ‘तू सेफ है। तू अच्छा खेल रही है। तू समझदारी से खेल रही है। तू नहीं जाएगी टेंशन मत ले।’

इसके बाद तान्या ने कहा कि उसका अनुमान हर बार सही होता है। उसी ने सबसे पहले यह अनुमान लगाया था कि जीशान कादरी इस हफ्ते बाहर होंगे और वही बाहर गए। तान्या ने ये भी कहा कि जीशान के जाने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। ग्रुप बदलने लगे थे और दोस्तियां खराब होने लगी थीं।

तान्या ने कहा कि उसे लग रहा है कि इस हफ्ते नीलम और गौरव एविक्ट होंगे। तान्या बोली, ‘अगर इनमें से कोई बाहर गया तो घर की राजनीति और गेम का पूरा समीकरण बदल जाएगा। बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए नए मौके खुलेंगे।’ फरहाना भी तान्या की बातों से सहमत नजर आईं।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
Bigg Boss 19 tanya mittal

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।