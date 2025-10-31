Bigg Boss 19: तान्या और फरहाना का दावा, बोलीं- अगर ये एविक्ट हुए तो गेम पलट जाएगा
संक्षेप: Bigg Boss 19: फरहाना भट्ट परेशान हैं। बसीर अली और नेहल चुडासमा के एविक्शन के बाद उन्हें टेंशन हो रही है कि कहीं इस हफ्ते वे न बाहर हो जाएं। ऐसे में तान्या मित्तल ने उनसे बात की।
Bigg Boss 19 : बसीर अली और नेहल चुडासमा के डबल एविक्शन के बाद ‘बिग बॉस 19’ के माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया है। इस बीच, लाइवफीड के मुताबिक, तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट ने अपकमिंग एविक्शन की बात की। दोनों ने प्रीडिक्ट किया कि इस हफ्ते गौरव खन्ना, अमाल मलिक, प्रणित मोरे, शहबाज बदेशा, नीलम गिरी, कुनिका सदानंद, फरहाना और तान्या में से कौन घर जाएगा।
बातचीत के दौरान तान्या, फरहाना को टेंशन में देख उसे इस बात पर भरोसा दिलाने की कोशिश करेगी कि वह इस हफ्ते एविक्ट नहीं होगी। वह कहेगी, ‘तू सेफ है। तू अच्छा खेल रही है। तू समझदारी से खेल रही है। तू नहीं जाएगी टेंशन मत ले।’
इसके बाद तान्या ने कहा कि उसका अनुमान हर बार सही होता है। उसी ने सबसे पहले यह अनुमान लगाया था कि जीशान कादरी इस हफ्ते बाहर होंगे और वही बाहर गए। तान्या ने ये भी कहा कि जीशान के जाने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। ग्रुप बदलने लगे थे और दोस्तियां खराब होने लगी थीं।
तान्या ने कहा कि उसे लग रहा है कि इस हफ्ते नीलम और गौरव एविक्ट होंगे। तान्या बोली, ‘अगर इनमें से कोई बाहर गया तो घर की राजनीति और गेम का पूरा समीकरण बदल जाएगा। बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए नए मौके खुलेंगे।’ फरहाना भी तान्या की बातों से सहमत नजर आईं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।