तान्या मित्तल के परिवार ने जारी किया स्टेटमेंट, कहा- सभी से हमारा सिर्फ एक निवेदन है…

तान्या मित्तल के परिवार ने स्टेटमेंट जारी किया है और उनका ये स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तान्या ने परिवार ने कहा है कि उन्हें उनकी बेटी पर गर्व है।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 09:00 AM
रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ की वजह से इस वक्त सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर तान्या मित्तल सुर्खियों में हैं। शो में तान्या जहां एक ओर अपने बेबाक अंदाज से लोगों का दिल जीत रही हैं और अपनी कहानियां से उनका मनोरंजन कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ कई लोग उनकी आलोचना भी कर रहे हैं। इन सबके बीच तान्या के परिवार ने पहली बार सोशल मीडिया पर एक इमोशनल स्टेटमेंट जारी किया है।

हमारी बेटी की जर्नी पूरी होने दीजिए

ये स्टेटमेंट तान्या के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया है। इस स्टेटमेंट में तान्या के माता-पिता ने कहा, “देश के सबसे बड़े रिएलिटी शो में अपनी बेटी तान्या को देखकर हमारे मन में कई तरह की भावनाएं उमड़ रही हैं। एक ओर, उसका लोगों का दिल जीतना हमें बेहद गर्व महसूस कराता है, लेकिन दूसरी तरफ, जब उसका बार-बार अपमान होता है, उसे निशाना बनाया जाता है, उसके बारे में गलत बातें बोली जाती हैं तो दुख भी पहुंचाता है।”

परिवार को न घसीटें

तान्या के पेरेंट्स ने हाथ जोड़कर यह भी कहा कि प्लीज, परिवार को इस बहस और ट्रोलिंग से बाहर रखें। उन्होंने लिखा, “सभी से हमारा सिर्फ एक निवेदन है, कृपया उसकी यात्रा पूरी होने तक उसे लेकर कोई भी फैसला या टिप्पणी करने से बचें। वह इतनी तो हकदार है। आपकी रील्स और आरोप भले ही आपको पब्लिसिटी दिला दें, लेकिन वे हमारे परिवार पर ऐसी गहरी चोट छोड़ जाते हैं जो पूरी उम्र तक रह सकती है इसलिए आपसे अनुरोध करते हैं कि हमें, यानी तान्या के परिवार को, इस विवाद से दूर रखें।”

बेटी पर गर्व है

परिवार ने अंत में लिखा, “यह हमारे लिए बेहद कठिन समय है। हमने अपनी बेटी को सिर्फ प्यार में पाला है, कभी नहीं सोचा था कि इतनी निगेटिविटी का सामना भी करना पड़ेगा। हर कठोर शब्द हमें भी उसी तरह काटता है, जिसे शायद आप समझ भी नहीं पाएंगे। हमारी बस कामना है कि इंसानियत और दया बनी रहे। जब तक वह घर में है, हम उसका साथ देने का वादा करते हैं—प्यार और यकीन के साथ। तान्या, हमें तुम पर फख्र है—बिलकुल वैसे ही मजबूत रहना, जैसी ‘बॉस’ हमने तुम्हें बनाया है।”

