बिग बॉस 19: ऐश्वर्या राय भी ज्यादा खुद को खूबसूरत मानती हैं तान्या मित्तल, वायरल हो रहा है पुराना वीडियो

बिग बॉस 19 में तान्या मित्तल का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो खुद को ऐश्वर्या राय बच्चन से भी ज्यादा खूबसूरत बता रही हैं। शो के दौरान भी उनके ऐसे ही अजीब बयान वायरल हो रहे हैं।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 09:16 PM
बिग बॉस 19 की धमाकेदार शुरुआत के बाद से कंटेस्टेंट्स ऑडियंस के बीच अपनी पहचान बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इस बीच जिस कंटेस्टेंट ने सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी हैं, वो हैं सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और एंटरप्रेन्योर तान्या मित्तल। घर के अंदर उनके नखरे, हाई-मेंटेनेंस लाइफस्टाइल और बिंदास बयान खूब वायरल हो रहे हैं। इसी बीच तान्या का एक पुराना वीडियो इंटरनेट पर छा गया है, जिसमें वह अपने अजीबोगरीब सपनों और पर्सनल लाइफ के बारे में खुलकर बात करती नजर आ रही हैं।

दरअसल, 2022 में तान्या जॉश टॉक्स पर पहुंची थीं, जहां उन्होंने मोटिवेशनल स्पीच दी थी। इस दौरान उन्होंने बताया था कि बचपन में उनके बहुत अजीब सपने आते थे। उन्होंने कहा था, “मैंने सपना देखा था कि मैंने अंबानी का बिज़नेस संभाल लिया है, सुष्मिता सेन ने अपना क्राउन मुझे दे दिया है और मैं ऐश्वर्या राय से भी ज्यादा खूबसूरत हूं। लेकिन ये कैसे हो सकता है?” तान्या ने यह भी कहा कि जब उन्होंने अपने सपनों के बारे में मां-बाप को बताया तो उनकी मां को लगा कि उनके दिमाग में कोई गड़बड़ है।

यहीं नहीं, तान्या ने यह भी शेयर किया कि वह एक ट्रेडिशनल बनिया फैमिली से आती हैं, जहां लड़कियों पर सख्त नियम होते हैं। उन्होंने कहा, “घर के बाहर 6 बजे के बाद निकलना मना था, मोबाइल पर लड़कों से बात करना तो बिलकुल ही मना और ज़िंदगी में खाने बनाने के अलावा कुछ और सीखने का सवाल ही नहीं था। इसलिए मेरे अंदर सुंदर बनने का जूनून चढ़ा।”

फिलहाल तान्या बिग बॉस हाउस में अपने बिंदास अंदाज और अनोखे बयानों की वजह से ऑडियंस को खूब एंटरटेन कर रही हैं। शो में आए अभी दो हफ्ते ही हुए हैं और उन्हें दूसरी बार नॉमिनेशन झेलना पड़ रहा है। उनके साथ इस हफ्ते अमाल मलिक, कुनिका सदानंद, मृदुल तिवारी और आवेज दरबार भी नॉमिनेटेड हैं।

