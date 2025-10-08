Bigg Boss 19: गौरव खन्ना से बोलीं तान्या मित्तल, मुझे पता है कि बाहर मेरा मजाक उड़ रहा है, लेकिन…

Bigg Boss 19: टास्क के दौरान तान्या मित्तल ने गौरव खन्ना से कहा कि उनकी चाय पत्ती असम से आता है। इतना ही नहीं, उन्होंने गौरव को मोटिवेट भी किया ताकि वह खेल में नजर आएं।

‘बिग बॉस 19’ के घर में इस हफ्ते हुआ राशन टास्क कुछ हटकर रहा। टास्क के दौरान तान्या ने सबको मोटिवेट करने का जिम्मा उठाया और घरवालों के बीच एक मोटिवेशनल स्पीकर बनकर नजर आईं। उन्होंने गौरव खन्ना से कहा, ‘मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद के लिए रूल्स सेट करके आए हो कि आपकाे बाहर ऐसा ही दिखना है। आप ये बात समझो कि दुनिया के जो बड़े-बड़े लोग हैं वो परफेक्ट नहीं हैं। हमारा जब इम्परफेट साइड बाहर आता है न तब लोग हमसे कनेक्ट कर पाते हैं।'

तान्या ने कहा- मेरी चायपत्ती असम से आती है तान्या ने आगे कहा, 'मुझे पता है कि मेरा बाहर बहुत मजाक उड़ रहा है। हर वीकेंड पर मजाक उड़ रहा है। घर के अंदर मजाक उड़ रहा है, लेकिन क्या मैंने अपना मजाक उड़वाना रोक दिया? कल रात को ही मैंने नीलम को बोला कि मेरी चायपत्ती असम से आती है। आप खुलकर जीओ। आपको लोग जब उस वर्जन में देखेंगे न तो आपकी उम्र वाले लोग आपसे सीखेंगे।’