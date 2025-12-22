'बिग बॉस 19' मेकर्स पर इस बात को लेकर भड़कीं तान्या मित्तल की मां, कहा- बर्दाश्त नहीं किया जाएगा...

संक्षेप: तान्या के अतरंगी दावों ने भी कई लोगों को हैरान कर दिया। फिर चाहे वो 150 बॉडीगार्ड रखने का दावा हो फिर ग्वालियर में उनका महल जैसा घर। ऐसे में अब तान्या अपने लेटेस्ट इंटरव्यू को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं।

'बिग बॉस 19' में हिस्सा लेने के बाद तान्या मित्तल लगातार सुर्खियों में बनी हैं। शो से बाहर आने के बाद भी तान्या लाइमलाइट में बनी हुई हैं। तान्या के अतरंगी दावों ने भी कई लोगों को हैरान कर दिया। फिर चाहे वो 150 बॉडीगार्ड रखने का दावा हो फिर ग्वालियर में उनका महल जैसा घर। ऐसे में अब तान्या अपने लेटेस्ट इंटरव्यू को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में फाइनली उनकी मां सामने आई हैं। लेकिन तान्या की मां बिग बॉस मेकर्स से काफी नाराज हैं। उन्होंने इंटरव्यू में अपनी नाराजगी की वजह भी जाहिर की।

सामने आई तान्या की पूरी फैमिली दरअसल, तान्या मित्तल ने फाइनली बिग बॉस 19 के बाद अपनी फैमिली से सभी को मिलवाया। घर के अंदर तान्या अपनी जिस मां की सबसे ज्यादा बातें करती थीं वो भी सामने आईं। तान्या का इंटरव्यू वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। इस वीडियो में तान्या का पूरा परिवार जो कि काफी बड़ा है, सभी से फैंस को मिलवाया। ऐसे में तान्या की मां ने बताया कि उन्हें बिग बॉस मेकर्स से काफी शिकायतें हैं।