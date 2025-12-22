'बिग बॉस 19' मेकर्स पर इस बात को लेकर भड़कीं तान्या मित्तल की मां, कहा- बर्दाश्त नहीं किया जाएगा...

Hindustan Hindi News
Dec 22, 2025 06:13 am IST
'बिग बॉस 19' में हिस्सा लेने के बाद तान्या मित्तल लगातार सुर्खियों में बनी हैं। शो से बाहर आने के बाद भी तान्या लाइमलाइट में बनी हुई हैं। तान्या के अतरंगी दावों ने भी कई लोगों को हैरान कर दिया। फिर चाहे वो 150 बॉडीगार्ड रखने का दावा हो फिर ग्वालियर में उनका महल जैसा घर। ऐसे में अब तान्या अपने लेटेस्ट इंटरव्यू को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में फाइनली उनकी मां सामने आई हैं। लेकिन तान्या की मां बिग बॉस मेकर्स से काफी नाराज हैं। उन्होंने इंटरव्यू में अपनी नाराजगी की वजह भी जाहिर की।

सामने आई तान्या की पूरी फैमिली

दरअसल, तान्या मित्तल ने फाइनली बिग बॉस 19 के बाद अपनी फैमिली से सभी को मिलवाया। घर के अंदर तान्या अपनी जिस मां की सबसे ज्यादा बातें करती थीं वो भी सामने आईं। तान्या का इंटरव्यू वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। इस वीडियो में तान्या का पूरा परिवार जो कि काफी बड़ा है, सभी से फैंस को मिलवाया। ऐसे में तान्या की मां ने बताया कि उन्हें बिग बॉस मेकर्स से काफी शिकायतें हैं।

मेकर्स से इस बात पर खफा हैं तान्या की मां

तान्या की मां ने कहा, 'बिग बॉस से मुझे एक ही सवाल था कि आप एक ही लड़की को क्यों टारगेट कर रहे हैं। उसके रोने पर भी उसे हर्ट कर रहे हैं। उसके हंसने पर भी उसे हर्ट कर रहे हैं। सारी गंदगी भी उसी के ऊपर डाली जा रही है। पानी भी उसी पर डाला जा रहा है। मतलब सिर्फ एक ही बच्चे को क्यों कितना परेशान किया जा रहा है। जबकि उसने कुछ गलत नहीं किया है अगर किया होता तो शायद हम कुछ सहन कर जाते कि हां उसने ये गलती की है, लेकिन बिना किसी गलती सभी ने उसे टारगेट क्यों किया।' तान्या की मां का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस पर यूजर्स के जमकर रिएक्शन आ रहे हैं।

