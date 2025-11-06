अमाल मलिक पर भड़के तान्या मित्तल के मैनेजर, बोले- अपने परिवार की विरासत को बर्बाद कर रहे

संक्षेप: बिग बॉस 19 में नजर आ रहीं तान्या मित्तल के मैनेजर ने अमाल मलिक पर भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा कि अमाल को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। वो घर के अंदर अपनी हरकतों से अपने परिवार की विरासत को खराब कर रहे हैं।

बिग बॉस 19 में तान्या मित्तल और अमाल मलिक की दोस्ती में काफी दरार आ गई है। अमाल मलिक वीकेंड के वार से ही तान्या मित्तल को टारगेट कर रहे हैं। वो तान्या मित्तल के खिलाफ बोल रहे हैं। अब तान्या मित्तल के मैनेजर मनीष ने अमाल मलिक पर अपनी भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा कि अमाल मलिक घर में अपने बर्ताव से अपने परिवार की विरासत तो बर्बाद कर रहे हैं। तान्या के मैनेजर ने अमाल मलिक के खेल के बारे में भी बात की।

अमाल पर भड़के तान्या मित्तल के मैनेजर टेली टॉक इंडिया से खास बातचीत में तान्या मित्तल के मैनेजर अमाल मलिक ने खेल को लेकर बात की। उनका मानना है कि अमाल मलिक ने तान्या मित्तल से दोस्ती सोच-समझकर की थी। उन्होंने कहा कि शुरू के हफ्तों में अमाल मलिक ने तान्या से दोस्ती की थी क्योंकि सलमान खान उनकी तारीफ करते थे।

अमाल ने सोच-समझकर की तान्या से दोस्ती? मनीष ने कहा, “मेरे हिसाब से तो जो दोस्ती थी ये अमाल की तरफ से मतलब की दोस्ती थी कि जब उनको पता था कि शुरुआत के 5-6 हफ्तों में जब सलमान सर आते थे, तान्या की बहुत तारीफ करते थे। तो उनको दिखता था कि हां अगर बार-बार सलमान सर आकर तान्या की तारीफ कर रहे हैं, इसका मतलब बाहर के लोग उसे पसंद कर रहे हैं। तो अगर वो पसंद कर रहे हैं तो वो साथ में जुड़ गए उसको, तान्या के कि हां हम एक ग्रुप बनाएंगे, दोस्त बनाएंगे या एक मतलब अच्छी बॉन्डिंग हमारी दिखेगी बाहर और हम तान्या के साथ हम भी दिखेंगे, हमारा भी फुटेज आएगा।”