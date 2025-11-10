Bigg Boss 19: ‘बिग बॉस 19’ के मेकर्स पर भड़के तान्या मित्तल के मैनेजर, बोले- वो क्या दिखाना चाह रहे हैं…

Bigg Boss 19: ‘बिग बॉस 19’ के मेकर्स पर भड़के तान्या मित्तल के मैनेजर, बोले- वो क्या दिखाना चाह रहे हैं…
संक्षेप: Bigg Boss 19: तान्या मित्तल के मैनेजर ने पहली बार बयान दिया है। उन्होंने मेकर्स पर अनफेयर होने का इल्जाम लगाया है। उनका कहना है कि सब एक-दूसरे की बुराई करते हैं फिर तान्या को ही क्यों टारगेट किया गया।
‘बिग बॉस 19’ की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल के मैनेजर मनीष शर्मा ने मेकर्स पर अनफेयर होने का इल्जाम लगाया है। दरअसल, वीकेंड का वार पर तान्या की कड़ी आलोचना की गई थी। सलमान खान ने उनकी क्लास लगाई थी। इतना ही नहीं, उनके कुछ वीडियोज भी घरवालों को दिखाए थे जिसमें वे उनके बारे में बुराई करती नजर आ रही थीं। ऐसे में तान्या के मैनेजर मनीष शर्मा ने इस पर आपत्ति जताई है। मनीष का कहना है कि मेकर्स जानबूझकर तान्या की नेगेटिव इमेज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि असल में तान्या बहुत शांत स्वभाव की हैं।
इंडिया फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक, मनीष शर्मा ने कहा कि बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट्स को बाहर की दुनिया की बातें करना अलॉउड नहीं है इसलिए वे एक-दूसरे के बारे में बात करते हैं। मनीष बोले, “मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या दिखाना चाह रहे हैं। बिग बॉस जैसे घर में, जहां बाहर की बात करने की मनाही होती है, वहां तो कंटेस्टेंट्स आपस में एक-दूसरे के बारे में ही बात करेंगे और ये सिर्फ तान्या ने नहीं किया, घर के हर सदस्य ने कभी न कभी किसी के पीछे बात की है। तो फिर निशाना सिर्फ उसी पर क्यों साधा जा रहा है?”
मनीष ने आगे कहा, “तान्या बहुत डिग्निफाइड (गरिमामयी) हैं। शो की शुरुआत से ही उन्होंने अपनी मर्यादा बनाए रखी है। उन्होंने कभी जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाने, गाली देने या किसी की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की।”
मनीष का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुछ लोग मनीष से सहमत नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा तान्या ने ही बाहर की बातें की हैं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।