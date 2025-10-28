Hindustan Hindi News
गुस्से में तान्या मित्तल के मुंह से यह क्या निकल गया! राम का नाम भूलकर अभिषेक को बक दीं गालियां

संक्षेप: Bigg Boss 19 Tanya Mittal: तान्या मित्तल बिग बॉस हाउस में कई बार यह कहती नजर आई हैं- यह मेरी लैंग्वेज नहीं है। मैं ऐसे बात नहीं करती। अपनी बोली और भाषा का दम भरने वाली तान्या अक्सर भजन गाती और मुश्किल वक्त में राम का नाम जपती नजर आती हैं, लेकिन हाल ही में वह गुस्से में आपा खो बैठीं। 

Tue, 28 Oct 2025 09:11 AMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 19 के सोमवार के एपिसोड में दर्शकों को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। अभिषेक बजाज और अशनूर कौर की गलती के चलते पूरा घर नॉमिनेट हो गया और इसमें काफी हद तक गलती मृदुल तिवारी की भी रही। पूरे घर का पारा चढ़ना स्वाभाविक था और इसी दौरान मोटिवेशनल स्पीकर तान्या मित्तल भी अपना आपा खो बैठीं। हमेशा धर्म-कर्म की बातें करने वाली और मुश्किल घड़ी में राम का नाम जपने वाली तान्या मित्तल के मुंह से गाली निकल गई और अभिषेक बजाज ने फौरन इस बात पर उन्हें कॉल आउट किया।

तान्या मित्तल के मुंह से निकल गई गाली

सेल्फ क्लेम बिजनेसवुमेन तान्या मित्तल इस बात पर भड़की हुई थीं कि अभिषेक बजाज अपनी गलती होने के बावजूद घरवालों के सामने एटिट्यूड दिखा रहे हैं और माफी तक नहीं मांग रहे। तान्या का तर्क यह था कि अपनी गलती होने पर कम से कम अभिषेक बजाज को माफी मांगनी चाहिए। तान्या मित्तल ने कहा, "अबे *** कम से कम अशनूर सॉरी तो फील कर रही है, और तू **** आकर गले मिलना चाहता है।" इस दौरान एक बार तो ऑडियो भी म्यूट किया गया। अभिषेक इस बात पर फौरन भड़क गए और कहा- %$#* क्या होता है, गाली कैसे दे रही है।

कब-कहां से शुरू हुआ यह पूरा तमाशा?

दरअसल अभिषेक बजाज और अशनूर बजाज बार-बार घर में माइक हटाकर बात करने देखे गए थे। बिग बॉस ने यह क्लिप घरवालों को दिखाई और उनसे पूछा कि उनके मुताबिक अभिषेक-अशनूर को नॉमिनेट किया जाना चाहिए, क्या घरवालों की सरकार इस बात पर सहमत है? क्योंकि गौरव खन्ना के दखल के चलते घरवाले कोई फैसला नहीं बना सके और कैप्टन मृदुल भी कोई फैसला नहीं सुना पाए, तो ऐसे में बिग बॉस ने अभिषेक-अशनूर को छोड़कर सभी घरवालों को नॉमिनेट कर दिया।

अभिषेक ने किया माफी मांगने से इनकार

इसके बाद पूरा घर जैसे अभिषेक बजाज, अशनूर कौर और मृदुल तिवारी पर हावी हो गया। जहां अशनूर और मृदुल ने माफी मांगकर मामले को शांत करने की कोशिश की, वहीं अभिषेक बजाज फ्रंट फुट पर खेलते दिखे, उनका साफ कहना था कि वो कुछ चुनिंदा लोगों से ही माफी मांगेंगे। अभिषेक बजाज ने कुनिका, तान्या और नीलम से कहा- आप सारे के सारे डरपोक हो जो मुझसे डर गए कि यह कॉम्पटिशन है इसको निकालो। इस पर तान्या ने कहा- डरा उससे जाता है जो गलती करके शर्मिंदा हो।

