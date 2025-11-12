Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Tanya Mittal Hits Back at Amaal Mallik for Targeting Influencer say delusion is real
अमाल मलिक की हरकत पर भड़की तान्या की टीम, ये वीडियो शेयर कर साधा निशाना

अमाल मलिक की हरकत पर भड़की तान्या की टीम, ये वीडियो शेयर कर साधा निशाना

संक्षेप: Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 में तान्या मित्तल और अमाल मलिक के रिश्ते पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। पिछले एपिसोड में देखने को मिला कि कैसे अमाल मलिक तान्या पर तंज कसते नजर आए। अब अमाल की हरकत पर तान्या की टीम ने नाराजगी जताई है। 

Wed, 12 Nov 2025 01:38 PMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिग बॉस 19 की शुरुआत में अमाल मलिक और तान्या मित्तल के बीच अच्छी दोस्ती देखने को मिली थी। अमाल और तान्या अक्सर एक दूसरे से बातें करते देखे जाते थे। हालांकि, जीशान कादरी के घर से बाहर जाने के बाद से अमाल और तान्या के रिश्तों में तनाव आने लगा था। फिर पिछले वीकेंड के वार पर सलमान खान ने तान्या की एक वीडियो घरवालों को दिखाई। इस वीडियो के बाद से ही तान्या और अमाल के बीच बातचीत बिल्कुल बंद हो गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अमाल के निशाने पर तान्या मित्तल

बीते एपिसोड में अमाल मलिक लगातार तान्या मित्तल पर ताने कसते नजर आए। वो फरहाना से भी तान्य की बुराई करते नजर आए थे। अमाल ने तान्या को कई सारी चीजें कहीं। अब अमाल के इस बर्ताव पर तान्या मलिक की टीम ने उनपर निशाना साधा है।

तान्या की टीम ने शेयर की वीडियो

तान्या मित्तल की टीम ने उनके आधिकारिक इंस्टा अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए अमाल पर भड़ास निकाली है। तान्या की टीम ने जो वीडियो शेयर किया है वो बीते एपिसोड का एडिटेड क्लिप है। इस क्लिप में अमाल मलिक के उन बयानों को एक साथ दिखाया गया है जो अमाल ने तान्या के खिलाफ बोले हैं।

अमाल पर भड़की तान्या की टीम

इस क्लिप के साथ कैप्शन लिखा गया- “जब एक नार्सिसिस्ट ये सोचता है कि तान्या जैसी बॉस का अपमान करके वो उन्हें परेशान कर सकेगा, लेकिन वो जो भी कर रहा है उससे वो खुद को एक्सपोज कर रहा है। बोलते रहो, भ्रम वास्तविक है।”

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स

इस वीडियो पर बहुत सारे सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन आए हैं। बहुत से यूजर्स ने वीडियो पर कमेंट करके लिखा कि तान्या मित्तल ही शो की विनर हैं। एक यूजर ने लिखा- कोई कुछ भी कहे, तान्या सबसे बेस्ट हैं। एक दूसरे यूजर ने लिखा- ओएमजी, पूरा घर तान्या से ऑब्सेसड है। एक ने लिखा- अमाल जिस तरह से चीजें बोल रहा है, उससे नफरत होती जा रही है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
tanya mittal

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।