अमाल मलिक की हरकत पर भड़की तान्या की टीम, ये वीडियो शेयर कर साधा निशाना

संक्षेप: Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 में तान्या मित्तल और अमाल मलिक के रिश्ते पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। पिछले एपिसोड में देखने को मिला कि कैसे अमाल मलिक तान्या पर तंज कसते नजर आए। अब अमाल की हरकत पर तान्या की टीम ने नाराजगी जताई है।

बिग बॉस 19 की शुरुआत में अमाल मलिक और तान्या मित्तल के बीच अच्छी दोस्ती देखने को मिली थी। अमाल और तान्या अक्सर एक दूसरे से बातें करते देखे जाते थे। हालांकि, जीशान कादरी के घर से बाहर जाने के बाद से अमाल और तान्या के रिश्तों में तनाव आने लगा था। फिर पिछले वीकेंड के वार पर सलमान खान ने तान्या की एक वीडियो घरवालों को दिखाई। इस वीडियो के बाद से ही तान्या और अमाल के बीच बातचीत बिल्कुल बंद हो गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अमाल के निशाने पर तान्या मित्तल बीते एपिसोड में अमाल मलिक लगातार तान्या मित्तल पर ताने कसते नजर आए। वो फरहाना से भी तान्य की बुराई करते नजर आए थे। अमाल ने तान्या को कई सारी चीजें कहीं। अब अमाल के इस बर्ताव पर तान्या मलिक की टीम ने उनपर निशाना साधा है।

तान्या की टीम ने शेयर की वीडियो तान्या मित्तल की टीम ने उनके आधिकारिक इंस्टा अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए अमाल पर भड़ास निकाली है। तान्या की टीम ने जो वीडियो शेयर किया है वो बीते एपिसोड का एडिटेड क्लिप है। इस क्लिप में अमाल मलिक के उन बयानों को एक साथ दिखाया गया है जो अमाल ने तान्या के खिलाफ बोले हैं।

अमाल पर भड़की तान्या की टीम इस क्लिप के साथ कैप्शन लिखा गया- “जब एक नार्सिसिस्ट ये सोचता है कि तान्या जैसी बॉस का अपमान करके वो उन्हें परेशान कर सकेगा, लेकिन वो जो भी कर रहा है उससे वो खुद को एक्सपोज कर रहा है। बोलते रहो, भ्रम वास्तविक है।”