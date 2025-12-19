Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Tanya Mittal gwalior house tour kitchen lift and spa
सच में अमीर निकलीं तान्या मित्तल? किचन में मिली लिफ्ट, स्पा देख चौंके लोग

सच में अमीर निकलीं तान्या मित्तल? किचन में मिली लिफ्ट, स्पा देख चौंके लोग

संक्षेप:

Bigg Boss 19 Tanya Mittal: रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ की फाइनलिस्ट तान्या मित्तल के घर के वीडियोज लोगों को हैरान कर रहे हैं। आइए बताते हैं कि उनके घर में क्या क्या है।

Dec 19, 2025 07:57 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

तान्या मित्तल के वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दरअसल, रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ में तान्या मित्तल ने बहुत सारे दावे किए थे। उन्होंने अपनी अमीरी की ऐसी-ऐसी कहानियां सुनाई थीं कि लोगों काे हजम नहीं हो रही थीं। ऐसे में अब ‘बिग बॉस’ से बाहर निकलने के बाद वह वीडियोज पोस्ट कर अपने दावों को सही साबित कर रही हैं। इन वीडियोज को देख लोग दंग रह गए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

किचन में मिली लिफ्ट

ये वीडियोज तान्या ने नहीं बनाए हैं, ये वीडियोज न्यूज पिंच ने बनाए हैं। उन्होंने तान्या के घर का दौरा किया और वहां के लोगों से तान्या के दावों का सच पूछा। सामने आए एक वीडियो में पहले बिग बॉस की क्लिप दिखाई गई जिसमें तान्या घरवालों को अपने किचन में लगे लिफ्ट के बारे में बता रही थीं। इसके बाद तान्या के घर की लिफ्ट दिखाई गई।

ये भी पढ़ें:तान्या मित्तल के साथ लिंकअप से परेशान हुए अमाल मलिक, बोले- अगर शो में कुछ…
ये भी पढ़ें:BB19: तान्या मित्तल का पहला ऐड देखा? पब्लिक बोली- नहीं होगा तुझसे बहन

तान्या के लिए स्पेशल स्पा

दूसरे फ्लोर पर वॉटर फाउंटेन देख लोग चौंक गए। तान्या के परिवार के सदस्य ने बताया कि ये पूरा फ्लोर स्पा के लिए बना है इसलिए इस फ्लोर में वॉटर फाउंटेन है।

‘पूरी कॉलोनी ही हमारी है’

तान्या की मामी से पूछा गया कि आपके घर कितने हैं? पार्टी अलग घर में हो रही है। मुलाकात अलग घर में हो रही है। इस पर तान्या के परिवार के सदस्य ने कहा, “पूरी कॉलोनी ही हमारी है। मेरे पति ने ही कॉलोनी बनाई है तो इसका बहुत सारा हिस्सा हमारा ही है।”

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
tanya mittal Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।