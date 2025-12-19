सच में अमीर निकलीं तान्या मित्तल? किचन में मिली लिफ्ट, स्पा देख चौंके लोग
Bigg Boss 19 Tanya Mittal: रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ की फाइनलिस्ट तान्या मित्तल के घर के वीडियोज लोगों को हैरान कर रहे हैं। आइए बताते हैं कि उनके घर में क्या क्या है।
तान्या मित्तल के वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दरअसल, रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ में तान्या मित्तल ने बहुत सारे दावे किए थे। उन्होंने अपनी अमीरी की ऐसी-ऐसी कहानियां सुनाई थीं कि लोगों काे हजम नहीं हो रही थीं। ऐसे में अब ‘बिग बॉस’ से बाहर निकलने के बाद वह वीडियोज पोस्ट कर अपने दावों को सही साबित कर रही हैं। इन वीडियोज को देख लोग दंग रह गए हैं।
किचन में मिली लिफ्ट
ये वीडियोज तान्या ने नहीं बनाए हैं, ये वीडियोज न्यूज पिंच ने बनाए हैं। उन्होंने तान्या के घर का दौरा किया और वहां के लोगों से तान्या के दावों का सच पूछा। सामने आए एक वीडियो में पहले बिग बॉस की क्लिप दिखाई गई जिसमें तान्या घरवालों को अपने किचन में लगे लिफ्ट के बारे में बता रही थीं। इसके बाद तान्या के घर की लिफ्ट दिखाई गई।
तान्या के लिए स्पेशल स्पा
दूसरे फ्लोर पर वॉटर फाउंटेन देख लोग चौंक गए। तान्या के परिवार के सदस्य ने बताया कि ये पूरा फ्लोर स्पा के लिए बना है इसलिए इस फ्लोर में वॉटर फाउंटेन है।
‘पूरी कॉलोनी ही हमारी है’
तान्या की मामी से पूछा गया कि आपके घर कितने हैं? पार्टी अलग घर में हो रही है। मुलाकात अलग घर में हो रही है। इस पर तान्या के परिवार के सदस्य ने कहा, “पूरी कॉलोनी ही हमारी है। मेरे पति ने ही कॉलोनी बनाई है तो इसका बहुत सारा हिस्सा हमारा ही है।”
