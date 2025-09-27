BB19: नेहल उतारेंगी तान्या का नकाब, बिग बॉस पहले खिलाएंगे बकलावा, फिर होगी बर्थडे गर्ल की बेइज्जती

Bigg Boss 19 Tanya Mittal: सलमान खान इस वीकेंड का वार में पहले तो तान्या मित्तल का बर्थडे सेलिब्रेट करवाएंगे। दुबई से मंगवाया हुआ बकलावा उन्हें भिजवाया जाएगा और फिर एक ऐसा टास्क होगा जिसमें बर्थडे गर्ल जमकर बेइज्जत होंगी।

Bigg Boss 19 Weekend ka Vaar: 'बिग बॉस 19' के इस वीकेंड का वार में ढेर सारी मस्ती होगी। जहां एक तरफ वरुण धवन और उनकी पूरी टीम फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का प्रमोशन करने आएंगे, वहीं दूसरी तरफ गौहर खान कुछ घरवालों को रियलिटी चेक देंगी। एक तरफ जहां सलमान खान स्टार कंटेस्टेंट बन चुके अमाल मलिका और मृदुल तिवारी की क्लास लगाएंगे, वहीं दूसरी तरफ तान्या मित्तल का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया जाएगा। बता दें कि तान्या का बर्थडे 27 सितंबर को होता है और इस पूरे हफ्ते उन्हें घर में अपने बर्थडे वीक का ढिंढोरा पीटा है।

तान्या मित्तल का बर्थडे सेलिब्रेशन शो के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि सलमान खान स्टेज पर आते हैं और उसके कुछ ही देर बाद कई असिस्टेंट स्टेज पर बकलावा लेकर पहुंच जाते हैं। सलमान खान पहले तो पूछते हैं कि यह सब क्या हो रहा है? फिर बोले- ओहोहो... बॉस का बर्थडे है। छेड़ने वाले अंदाज में तान्या का नाम लेते हैं और उन्हें बताते हैं कि बिग बॉस ने आपके लिए कुछ भेजा है। शहबाज और अभिषेक बजाज के जरिए घर के भीतर बकलावा भिजवाया जाता है और वो कहते हैं कि लो भई दुबई से बकलावा आया है। इसमें भी तान्या नखरे दिखाते हुए कहती हैं- मैं उम्मीद कर रही हूं कि दुबई से ही आया हो।

नेहल उतारेंगी घरवालों का नकाब तब सलमान खान उन्हें छेड़ते हुए कहते हैं- नहीं, दुबई से थोड़ा सा पहले है। दांडा। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों की हंसी छूट जाती है। लेकिन इसके बाद जो होता है, उससे तो देखने वालों के होश ही फाख्ता हो जाएंगे। पहले तो तान्या का बर्थडे सेलिब्रेट होगा, लेकिन फिर एक ऐसा टास्क घरवालों को दिया जाएगा जिसकी वजह से बर्थडे गर्ल की जमकर बेइज्जती होगी। सलमान खान नेहल से कहते हैं कि आज आप तीन चेहरों से नकाब उतारेंगी, जिनका असली चेहरा आपने CCTV में देख लिया है।