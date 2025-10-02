Bigg Boss 19: तान्या ने हर्ष गुजराल के रोस्ट का दिया जवाब, बिग बॉस 19 के लेटेस्ट एपिसोड में बोलीं…
Bigg Boss 19: ‘बिग बॉस 19’ के वीकेंड का वार पर हर्ष गुजराल ने सलमान खान के सामने तान्या मित्तल को रोस्ट किया था। तान्या ने अब उनके रोस्ट का जवाब दिया है।
रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ के लेटेस्ट एपिसोड में तान्या मित्तल ने आखिरकार कॉमेडियन हर्ष गुजराल के रोस्ट पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। दरअसल, ‘वीकेंड का वार’ के दौरान जब यूट्यूबर अभिषेक मल्हान और हर्ष गुजराल घर में मेहमान बनकर आए थे, तब उन्होंने तान्या के जन्मदिन के मौके पर उन्हें रोस्ट किया था। उस समय तान्या ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन उनकी नाराजगी साफ झलक रही थी। अब उन्होंने उसी रोस्ट पर खुलकर जवाब दिया है।
तान्या ने कैमरे पर कहा, “मुझे लड़ना नहीं पड़ता। मेरे लिए लड़ने वाले लोग हैं। मेरा काम है कि मैं अपना ध्यान रखूं और अच्छी तरह रहूं। लोग पूछते हैं कि इतनी सिक्योरिटी क्यों रखती हूं? क्योंकि मैं किमती हूं, बहुत ही किमती हूं। ये लोग नहीं समझेंगे। अगर उस दिन मेरा बर्थडे नहीं होता तो मैं उन्हें अच्छे से जवाब देती जो मुझे रोस्ट कर रहे थे।”
इतना कहने के बाद तान्या ने अपनी ही फोटो को प्यार से सहलाया और मुस्कुराते हुए उसकी बलाएं लीं। फिर उन्होंने घर की दूसरी सदस्याओं कुनिका सदानंद और नेहल चुदासमा की तस्वीरों को हाथ लगाते हुए कहा, “कुछ ही दिन बाद न मुझे स्टेप मम्मा और उनकी बेटी के साथ रहना पड़ेगा। सिंडरेला यहां से उड़ जाएगी।”
तान्या का ये जवाब सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गया है। फैंस का कहना है कि उन्होंने हर्ष गुजराल को इशारों-इशारों में करारा जवाब दिया है। वहीं शो में उनकी यह अदा और बोल्डनेस उनके गेम को और मजबूत करती दिख रही है।
