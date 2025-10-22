Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19: बिग बॉस तान्या मित्तल ने की ऐसी डिमांड, बसीर-नेहल को एक-दूसरे की बाहों में देख कहा- 'मुझे भी मेरा एक्स...'

संक्षेप: तान्या भले ही घर के अंदर अपना गेम खेल रही हैं, लेकिन बाहर उनको लेकर जो चल रहा है वो उनके फैंस के लिए काफी शॉकिंग है। ऐसे में अब तान्या ने बिग बॉस से अपने लिए एक ऐसी डिमांड कर दी, जिसे सुनकर आप भी शॉक्ड हो जाएंगे।

Wed, 22 Oct 2025 10:33 AMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' के घर में बवाल मचा हुआ है। कभी घर के काम को लेकर तो कभी राशन को लेकर कंटेस्टेंट के झगड़ा होता नजर आ रहा है। शो के शुरुआत से ही तान्या मलिक लगातार अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। तान्या भले ही घर के अंदर अपना गेम खेल रही हैं, लेकिन बाहर उनको लेकर जो चल रहा है वो उनके फैंस के लिए काफी शॉकिंग है। ऐसे में अब तान्या ने बिग बॉस से अपने लिए एक ऐसी डिमांड कर दी, जिसे सुनकर आप भी शॉक्ड हो जाएंगे।

तान्या ने बिग बॉस से कर दी ऐसी डिमांड

दरअसल, 'बिग बॉस 19' का लेटेस्ट एपिसोड काफी मस्ती और तवान से भरा रहा। ऐसे में तान्या मित्तल ने एक हल्की-फुल्की लेकिन मजाकिया कमेंट से सभी का ध्यान खींचा। नेहल चुडासमा को बसीर अली की गोद में आराम से लेटा देखकर, तान्या ने चुटकी लेते हुए कहा, 'मैं घर में बहुत अकेली महसूस करती हूं, बिग बॉस प्लीज मुझे मेरा एक्स भेज दो।' तान्या की ये बात उनकी इस बात पर घरवाले हंस पड़े।

बसीर ने दिया जवाब

तान्या की बात सुनते ही बसीर ने तुरंत जवाब दिया, 'अभी तो इनको एक्स ही चलेगा।' बाद में, बातचीत के दौरान, मालती चाहर ने तान्या से उनके पहनावे के बारे में पूछा और मजाकिया अंदाज में कहा, 'आप साड़ी नहीं दोहरातीं या नाइट सूट नहीं दोहरातीं?' तान्या ने मुस्कुराते हुए अपनी बात समझाते हुए कहा, 'मुझे बार-बार कपड़े पहनना पसंद नहीं है। मुझे कभी पसंद नहीं आए। कुछ मुझे मेरे एक्स ने दिए हैं, या मेरे माता-पिता के साथ बिताए डिनर या यादों से। मेरे पास कोई आठ-दस साड़ियां हैं जिन्हें मैंने दो बार, ज्यादा से ज्यादा तीन बार, रिपीट किया हो।'

मालती ने उड़ाया मजाक

तान्या की बात सुनकर मालती ने हंसते हुए कहा, 'क्या दिक्कत है? लोग कपड़े बार-बार पहनते हैं। रीसायकल हो जाता है।' लेकिन तान्या अपनी पसंद पर अड़ी रही और पूरे विश्वास के साथ बोली, 'हो सकता है उन्हें पसंद आए, मुझे नहीं। मुझे नए कपड़े पहनना पसंद है। मुझे पार्टी वगैरह जैसी कोई और आदत नहीं है।'

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
