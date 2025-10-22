Bigg Boss 19: बिग बॉस तान्या मित्तल ने की ऐसी डिमांड, बसीर-नेहल को एक-दूसरे की बाहों में देख कहा- 'मुझे भी मेरा एक्स...'
Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' के घर में बवाल मचा हुआ है। कभी घर के काम को लेकर तो कभी राशन को लेकर कंटेस्टेंट के झगड़ा होता नजर आ रहा है। शो के शुरुआत से ही तान्या मलिक लगातार अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। तान्या भले ही घर के अंदर अपना गेम खेल रही हैं, लेकिन बाहर उनको लेकर जो चल रहा है वो उनके फैंस के लिए काफी शॉकिंग है। ऐसे में अब तान्या ने बिग बॉस से अपने लिए एक ऐसी डिमांड कर दी, जिसे सुनकर आप भी शॉक्ड हो जाएंगे।
तान्या ने बिग बॉस से कर दी ऐसी डिमांड
दरअसल, 'बिग बॉस 19' का लेटेस्ट एपिसोड काफी मस्ती और तवान से भरा रहा। ऐसे में तान्या मित्तल ने एक हल्की-फुल्की लेकिन मजाकिया कमेंट से सभी का ध्यान खींचा। नेहल चुडासमा को बसीर अली की गोद में आराम से लेटा देखकर, तान्या ने चुटकी लेते हुए कहा, 'मैं घर में बहुत अकेली महसूस करती हूं, बिग बॉस प्लीज मुझे मेरा एक्स भेज दो।' तान्या की ये बात उनकी इस बात पर घरवाले हंस पड़े।
बसीर ने दिया जवाब
तान्या की बात सुनते ही बसीर ने तुरंत जवाब दिया, 'अभी तो इनको एक्स ही चलेगा।' बाद में, बातचीत के दौरान, मालती चाहर ने तान्या से उनके पहनावे के बारे में पूछा और मजाकिया अंदाज में कहा, 'आप साड़ी नहीं दोहरातीं या नाइट सूट नहीं दोहरातीं?' तान्या ने मुस्कुराते हुए अपनी बात समझाते हुए कहा, 'मुझे बार-बार कपड़े पहनना पसंद नहीं है। मुझे कभी पसंद नहीं आए। कुछ मुझे मेरे एक्स ने दिए हैं, या मेरे माता-पिता के साथ बिताए डिनर या यादों से। मेरे पास कोई आठ-दस साड़ियां हैं जिन्हें मैंने दो बार, ज्यादा से ज्यादा तीन बार, रिपीट किया हो।'
मालती ने उड़ाया मजाक
तान्या की बात सुनकर मालती ने हंसते हुए कहा, 'क्या दिक्कत है? लोग कपड़े बार-बार पहनते हैं। रीसायकल हो जाता है।' लेकिन तान्या अपनी पसंद पर अड़ी रही और पूरे विश्वास के साथ बोली, 'हो सकता है उन्हें पसंद आए, मुझे नहीं। मुझे नए कपड़े पहनना पसंद है। मुझे पार्टी वगैरह जैसी कोई और आदत नहीं है।'
