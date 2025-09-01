Bigg Boss 19 Tanya Mittal faced backlash for her comments on the Pahalgam attack stating that terrorism has no religion तान्या मित्तल ने पहलगाम अटैक के बाद दिया था विवादित बयान, बिग बॉस में जाने से पहले बोलीं…, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Tanya Mittal faced backlash for her comments on the Pahalgam attack stating that terrorism has no religion

तान्या मित्तल ने पहलगाम अटैक के बाद दिया था विवादित बयान, बिग बॉस में जाने से पहले बोलीं…

तान्या मित्तल ने बिग बॉस 19 में एंट्री से पहले यह स्पष्ट किया था कि पहलगाम अटैक बयान विवाद से उन्हें फर्क नहीं पड़ा था। उन्होंने कहा, सच को साबित करना पड़े तो बुराई जीत जाती है।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 08:55 AM
share Share
Follow Us on
तान्या मित्तल ने पहलगाम अटैक के बाद दिया था विवादित बयान, बिग बॉस में जाने से पहले बोलीं…

‘बिग बॉस 19’ की कंटेस्टेंट और स्पिरिचुअल इंफ्लुएंसर तान्या मित्तल लगातार सुर्खियों में हैं। शो में आने के बाद से ही उनके पुराने वीडियोज और विवाद फिर से चर्चा का हिस्सा बन गए हैं। दरअसल, कुछ समय पहले उन्होंने अपने इंस्टाग्राम बायो में खुद को मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग की ब्रांड एंबेसडर बताया था। यही नहीं, पहलगाम अटैक के बाद उन्होंने बयान दिया था कि “आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता।” इस पर विवाद बढ़ा तो मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग ने साफ कर दिया था कि तान्या कभी उनकी ब्रांड एंबेसडर रही ही नहीं।

‘मुझे फर्क नहीं पड़ा’

तान्या ने बिग बॉस के घर में कदम रखने से पहले हिन्दुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू के दौरान तान्या से ‘पहलगाम अटैक विवाद’ के बारे में बात की गई थी और उन्होंने स्पष्ट किया था कि इस विवाद का उन पर कोई असर नहीं पड़ा था। उन्होंने कहा था, “जब ये विवाद हुआ, उसके 48 घंटे बाद मैं ट्रैवल कर रही थी, वीडियो बना रही थी। मुझे वास्तव में फर्क नहीं पड़ा। मैं जानती हूं मेरा सच क्या है। अगर अच्छाई को खुद को साबित करने जाना पड़े, तो उसी दिन बुराई जीत जाती है।”

‘मुझे बहुत खुशी है’

तान्या ने आगे कहा, “लोगों ने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा, मुझे मिसफिट ठहराया, लेकिन क्या वे इस बात से इनकार कर सकते हैं कि हमने 8 महीने साथ काम किया है? उन्होंने बस यही साबित कर दिया कि मुश्किल वक्त में कोई भी साथ नहीं देता। और मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया क्योंकि अब हम दूसरे राज्यों में भी ज्यादा सक्रिय हैं। तो क्या कोई चीज मुझे रोक सकी? नहीं!”

tanya mittal Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।