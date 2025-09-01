तान्या मित्तल ने पहलगाम अटैक के बाद दिया था विवादित बयान, बिग बॉस में जाने से पहले बोलीं…

तान्या मित्तल ने बिग बॉस 19 में एंट्री से पहले यह स्पष्ट किया था कि पहलगाम अटैक बयान विवाद से उन्हें फर्क नहीं पड़ा था। उन्होंने कहा, सच को साबित करना पड़े तो बुराई जीत जाती है।

‘बिग बॉस 19’ की कंटेस्टेंट और स्पिरिचुअल इंफ्लुएंसर तान्या मित्तल लगातार सुर्खियों में हैं। शो में आने के बाद से ही उनके पुराने वीडियोज और विवाद फिर से चर्चा का हिस्सा बन गए हैं। दरअसल, कुछ समय पहले उन्होंने अपने इंस्टाग्राम बायो में खुद को मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग की ब्रांड एंबेसडर बताया था। यही नहीं, पहलगाम अटैक के बाद उन्होंने बयान दिया था कि “आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता।” इस पर विवाद बढ़ा तो मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग ने साफ कर दिया था कि तान्या कभी उनकी ब्रांड एंबेसडर रही ही नहीं।

‘मुझे फर्क नहीं पड़ा’ तान्या ने बिग बॉस के घर में कदम रखने से पहले हिन्दुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू के दौरान तान्या से ‘पहलगाम अटैक विवाद’ के बारे में बात की गई थी और उन्होंने स्पष्ट किया था कि इस विवाद का उन पर कोई असर नहीं पड़ा था। उन्होंने कहा था, “जब ये विवाद हुआ, उसके 48 घंटे बाद मैं ट्रैवल कर रही थी, वीडियो बना रही थी। मुझे वास्तव में फर्क नहीं पड़ा। मैं जानती हूं मेरा सच क्या है। अगर अच्छाई को खुद को साबित करने जाना पड़े, तो उसी दिन बुराई जीत जाती है।”