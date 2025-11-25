बिग बॉस 19 में बाल-बाल बची तान्या मित्तल की आंख, मेडिकल रूम में बुलाया तो डॉक्टर को ही दे आईं ज्ञान

संक्षेप: Bigg Boss 19 Tanya Mittal: बिग बॉस 19 में जब तान्या मित्तल के कांच का टुकड़ा चेहरे पर लग गया तो उन्होंने इस मौके को भुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। तान्या ने बिग बॉस हाउस में फुल तमाशा खड़ा कर दिया।

बिग बॉस 19 के मंगलवार के एपिसोड में धमाकेदार एक्शन देखने को मिला। फिर एक बार घरवालों ने घर के नियम तोड़े और तान्या मित्तल की आंख बाल-बाल बची। तान्या ने भी मौके का भरपूर फायदा उठाया और फुल तमाशा खड़ा कर दिया। बिग बॉस ने उन्हें मेडिकल रूम में बुलाया तो वहां जाकर भी वो डॉक्टर को ही ज्ञान देकर चली आईं कि आप घबराइए मत मैं बिलकुल ठीक हूं। तान्या ने बाहर आकर फरहाना को समझाया कि डॉक्टर बहुत घबराए हुए थे तो मुझे लगा कि पहले इन्हें शांत करूं, अपना तो मैं खुद देख लूंगी।

कहां से शुरू हुआ यह पूरा तमाशा हुआ यह कि शहबाज बदेशा और अमाल मलिक किचन में बर्तन धो रहे थे जब एक प्लेट को लेकर बहस हो गई। शहबाज बदेशा ने बताया कि यह जूठी प्लेट फरहाना भट की है और उन्हें धोनी चाहिए। लेकिन फरहाना इस बात से साफ मुकर गईं कि यह उनकी प्लेट है। शहबाज ने कहा कि अगर वो यह प्लेट नहीं धोएंगी तो वह जाकर इसे उनके बेड पर रख आएंगे।

फरहाना ने स्लैब पर दे मारी प्लेट बस यही बात फरहाना भट को बहुत ज्यादा चुभ गई और वह अपनी कुर्सी से उठकर लड़ने के लिए शहबाज के सामने किचन में आ गई। झगड़ा काफी देर तक चलता रहा और फरहाना भट का पारा इतना चढ़ गया कि उन्होंने बिग बॉस की प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला नियम तोड़ दिया। गुस्से में तमतमाई फरहाना भट ने आकर वो जूठी प्लेट उठाई और किचन स्लैब पर दे मारी। कांच के टुकड़े पूरी किचन में बिखर गए और एक टुकड़ा आकर तान्या मित्तल के चेहरे पर लगा।

तान्या ने उठाया मौके का पूरा फायदा शहबाज बदेशा ने फौरन इस बात को पॉइंट आउट किया कि फरहाना ने जो हरकत की है उससे कांच का टुकड़ा तान्या की आंख में लग सकता था। तान्या बुरी तरह घबरा गईं और उन्होंने भी राई का पहाड़ बनाने में देर नहीं की। वो एक तरफ यह भी कहती रहीं कि 'तू जा फरहाना तू लड़, मैं ठीक हूं।' लेकिन साथ ही साथ उसे यह अहसास भी दिलाती रहीं कि उन्हें शुरू से ही इस घर में इसी बात का डर लगता रहा है कि कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। तान्या ने याद दिलाया कि उन्हें पहले थप्पड़ पड़ा और सुबह उनके पांव में कांच का टुकड़ा लगा था।