bigg boss 19 tanya mittal ex boyfriend reaveled the truth about her high mantainace lifestyle read बिग बॉस 19: तान्या मित्तल के एक्स बॉयफ्रेंड ने खोली पोल, बोले-खुद की संतुष्टि के लिए बनाती हैं दोस्त, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीbigg boss 19 tanya mittal ex boyfriend reaveled the truth about her high mantainace lifestyle read

बिग बॉस 19: तान्या मित्तल के एक्स बॉयफ्रेंड ने खोली पोल, बोले-खुद की संतुष्टि के लिए बनाती हैं दोस्त

बिग बॉस 19 में अपनी बडबोली बातों, आलीशान जिंदगी जीने का दावा करने वाली तान्या मित्तल के एक्स बॉयफ्रेंड सामने आए हैं। उन्होंने तान्या को नकली बताते हुए उनके अलसी व्यवहार के बारे में बात की है।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 02:47 PM
share Share
Follow Us on
बिग बॉस 19: तान्या मित्तल के एक्स बॉयफ्रेंड ने खोली पोल, बोले-खुद की संतुष्टि के लिए बनाती हैं दोस्त

बिग बॉस 19 की धमाकेदार शुरुआत के बाद कंटेस्टेंट ऑडियंस के बीच अपनी पहचान बनाने में लगे हुए हैं। इस बीच जिस कंटेस्टेंट के सबसे ज्यादा चर्चे हो रहे हैं वो हैं सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और एंटरप्रेन्योर तान्या मित्तल। घर के अंदर उनके वायरल क्लिप्स खूब शेयर हो रहे हैं, जिसमें वह खुद को हाई-मेंटेनेंस बताते हुए कहती हैं कि उन्होंने कभी फ्रिज नहीं खोला है। स्वर्ग जैसा उनका घर है। 150 बॉडीगार्ड्स हैं और उन्हें खुद को बॉस कहलवाना पसंद है। इस बीच उनके एक्स बॉयफ्रेंड का एक वीडियो सामने आया है उन्होंने तान्या को एक नकली और बनावटी इंसान बताया है।

तान्या के एक्स बॉयफ्रेंड ने खोली पोल

तान्या के एक्स बॉयफ्रेंड और कंटेंट क्रिएटर बलराज सिंह ने उनकी हाई-मेंटेनेंस लाइफ को झूठ बताया है। बलराज ने अपने यूट्यूब वीडियो में कहा, "हमारी दोस्ती इसलिए नहीं चली क्योंकि तुम नकली हो। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है संतुष्टि। जब मन करता है, किसी को दोस्त बना लेती हो, उससे मन की बात कह देती हो और फिर उसे छोड़कर बदसलूकी करने लगती हो।"

प्लास्टिक की बोतल में भी पीती हैं पानी

तान्या के उस दावे पर भी बलराज ने तंज कसा जिसमें उन्होंने कहा था कि वह सिर्फ चांदी के बर्तन में ही पानी पीती हैं। बलराज ने कहा, "ऐसा नहीं है। उन्होंने प्लास्टिक की बोतल में भी पानी पिया है और ग्लास में भी। हंसी-मज़ाक में कहा होगा, लेकिन अब असलियत सामने आने वाली है।" इसके साथ ही बलराज ने ये भी कहा कि अगर उन्हें गेम में बने रहना है तो नकली पर्सनालिटी को छोड़कर असली पर्सनालिटी लोगों को दिखानी होगी।

tanya mittal bigg boss Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।