बिग बॉस 19: तान्या मित्तल के एक्स बॉयफ्रेंड ने खोली पोल, बोले-खुद की संतुष्टि के लिए बनाती हैं दोस्त

बिग बॉस 19 में अपनी बडबोली बातों, आलीशान जिंदगी जीने का दावा करने वाली तान्या मित्तल के एक्स बॉयफ्रेंड सामने आए हैं। उन्होंने तान्या को नकली बताते हुए उनके अलसी व्यवहार के बारे में बात की है।

बिग बॉस 19 की धमाकेदार शुरुआत के बाद कंटेस्टेंट ऑडियंस के बीच अपनी पहचान बनाने में लगे हुए हैं। इस बीच जिस कंटेस्टेंट के सबसे ज्यादा चर्चे हो रहे हैं वो हैं सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और एंटरप्रेन्योर तान्या मित्तल। घर के अंदर उनके वायरल क्लिप्स खूब शेयर हो रहे हैं, जिसमें वह खुद को हाई-मेंटेनेंस बताते हुए कहती हैं कि उन्होंने कभी फ्रिज नहीं खोला है। स्वर्ग जैसा उनका घर है। 150 बॉडीगार्ड्स हैं और उन्हें खुद को बॉस कहलवाना पसंद है। इस बीच उनके एक्स बॉयफ्रेंड का एक वीडियो सामने आया है उन्होंने तान्या को एक नकली और बनावटी इंसान बताया है।

तान्या के एक्स बॉयफ्रेंड ने खोली पोल तान्या के एक्स बॉयफ्रेंड और कंटेंट क्रिएटर बलराज सिंह ने उनकी हाई-मेंटेनेंस लाइफ को झूठ बताया है। बलराज ने अपने यूट्यूब वीडियो में कहा, "हमारी दोस्ती इसलिए नहीं चली क्योंकि तुम नकली हो। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है संतुष्टि। जब मन करता है, किसी को दोस्त बना लेती हो, उससे मन की बात कह देती हो और फिर उसे छोड़कर बदसलूकी करने लगती हो।"