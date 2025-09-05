Bigg Boss 19 Tanya Mittal Ex Boyfriend Balraj Singh Reem Shaikh To join the Salman Khan Show As A wild card entry Report BB19: इस कंटेस्टेंट के खुलेंगे सारे राज, एक्स बॉयफ्रेंड की होगी वाइल्ड कार्ड एंट्री, सामने आएगा असली चेहरा, Tv Hindi News - Hindustan
BB19: इस कंटेस्टेंट के खुलेंगे सारे राज, एक्स बॉयफ्रेंड की होगी वाइल्ड कार्ड एंट्री, सामने आएगा असली चेहरा

 एक तरफ जहां घरवालों पर नॉमिनेशन की तलवार लटकी हुई है। वहीं, दूसरी तरफ घर में तूफान आने वाला है। घर में एक ऐसे शख्स की एंट्री होने वाली है, जो तान्या मित्तल के कई राज पर से पर्दा उठाएगा।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 09:26 PM
'बिग बॉस 19' रिएलिटी शो इन वक्त काफी सुर्खियों में बना हुआ है। हर बार की तरह इस बार भी शो में फेमस चेहरों ने एंट्री ली है। शो को शुरू हुए दो हफ्ते हो चुके हैं, ऐसे में कंटेस्टेंट खुद के सुरक्षित रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। 'बिग बॉस 19' के घर में जमकर घमासान मचा हुआ है। यही नहीं, कंटेस्टेंट के असली चेहरे बाहर आने शुरू हो गए हैं। कौन किसका दोस्त है और कौन दुश्मन, ये कह पाना फिलहाल बेहद मुश्किल है। एक तरफ जहां घरवालों पर नॉमिनेशन की तलवार लटकी हुई है। वहीं, दूसरी तरफ घर में तूफान आने वाला है। घर में एक ऐसे शख्स की एंट्री होने वाली है, जो तान्या मित्तल के कई राज पर से पर्दा उठाएगा।

घर में होगी तान्या के बॉयफ्रेंड की एंट्री

टेलीचक्कर की रिपोर्ट के अनुसार, 'बिग बॉस 19' के घर में तान्या मित्तल के एक्स बॉयफ्रेंड बलराज सिंह की एंट्री होने वाली है। तान्या जब से शो में आई हैं, बलराज उनको लेकर इंटरव्यू देते हुए उनके कई राज पर से पर्दा उठा रहे हैं। बलराज ने तान्या को लेकर ऐसी-ऐसी बातों का खुलासा किया, जिसके बारे में सुनकर हर कोई हैरान रह गए। ऐसे में जब बलराज बिग बॉस के घर में आएंगे तो क्या ही माहौल देखने को मिलेगा। बता दें कि इसी रिपोर्ट में बलराज के अलावा रीम शेख भी एंट्री करने वाली हैं। फिलहाल दोनों की एंट्री की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

इन पांच पर लटकी नॉमिनेशन की तलवार

हर सीजन की तरह, इस बार भी दूसरे हफ्ते में नॉमिनेशन होगा। इस वीकेंड के वॉर पर घर का पहला नॉमिनेशन होने वाला है। शो के नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट के नाम सामने आ चुके हैं। कलर्स ने अपने इंस्टाग्राम पर एक प्रोमो शेयर किया है। इसमें 5 दमदार सदस्य के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में तान्या मित्तल, मृदुल तिवारी, अमाल मलिक, कुनिका सदानंद और आवेज दरबार का नाम शामिल है। ये पांचों ही सदस्य घर के अंदर अच्छा खेल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इन पांचों में वीकेंड के वॉर पर जनता किसे घर से बेघर करती है।

