Bigg Boss 19 में एंट्री से पहले तान्या के एक्स बॉयफ्रेंड से मृदुल की हुई थी ये बात, अब लाइव चैट वीडियो हुआ वायरल
Bigg Boss 19 Tanya Mittal Ex Boyfriend Balraj Singh And Mridule Tiwari Live Chat Video Goes Viral

Bigg Boss 19 में एंट्री से पहले तान्या के एक्स बॉयफ्रेंड से मृदुल की हुई थी ये बात, अब लाइव चैट वीडियो हुआ वायरल

 तान्या मित्तल लगाता सुर्खियों में बनी हुई हैं। शो में आने के बाद तान्या के एक्स बॉयफ्रेंड बलराज सिंह लगातार चौंकाने वाले खुलासे करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच अब बलराज और मृदुल तिवारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो शो में एंट्री लेने के पहले का है। 

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 04:15 PM
Bigg Boss 19: टीवी के धमाकेदार शो 'बिग बॉस 19' को लेकर इस वक्त ऑडियंस के बीच काफी क्रेज बना हुआ है। ये शो छोटे पर्दे पर धमाल मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। 'बिग बॉस 19' में आए दिन कंटेस्टेंट्स के बीच बवाल देखने को मिलता है। हालांकि, हर 'वीकेंड का वार' पर सलमान खान पूरे हफ्ते का हिसाब-किताब करते हैं। ऐसे में बीते दिनों आवेज दरबार शो से बाहर हो गए हैं। वहीं, तान्या मित्तल लगाता सुर्खियों में बनी हुई हैं। शो में आने के बाद तान्या के एक्स बॉयफ्रेंड बलराज सिंह लगातार चौंकाने वाले खुलासे करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच अब बलराज और मृदुल तिवारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो शो में एंट्री लेने के पहले का है। इस वीडियो में दोनों तान्या को लेकर बात करते नजर आ रहे हैं।

बलराज और मृदुल का लाइव चैट वीडियो वायरल

ये बात शायद कम लोग ही जानते हैं कि 'बिग बॉस 19' कंटेस्टेंट मृदुल तिवारी और तान्या मित्तल के एक्स बॉयफ्रेंड बलराज सिंह पहले से ही एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। यही नहीं दोनों काफी खास दोस्त भी हैं। शो में एंट्री से पहले मृदुल और बलराज ने लाइव वीडियो में एक-दूसरे से बात की थी, जो अब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बलराज, मृदुल से कहते हैं, 'पहले तो सभी भाईयों को राम-राम। हमारी एक दोस्त तान्या मित्तल, अब तो नाम रिवील कर सकते हैं। तान्या बिग बॉस में जा रही हैं, उनका ख्याल रखना।'

इस कंटेस्टेंट को सपोर्ट कर रहे हैं बलराज

वीडियो में बलराज आगे कहते हैं, 'शो में जाने से पहले तान्या का फोन आया था कि वो बिग बॉस में जा रही हैं उनका सपोर्ट करना। भाई मैंने तो साफ कह दिया कि हमें वो आदमी (मृदुल) सही लगता है, हम तो उसे ही सपोर्ट करेंगे। तान्या के भाई ने भी कहा कि बॉस जा रहे हैं बिग बॉस में मैंने कहा कि जाते रहो हमें क्या?' अब ये वीडियो काफी सुर्खियों में है। वहीं, तान्या ने खुद मृदुल से इस वीडियो का शो में जिक्र किया था।

Bigg Boss 19 tanya mittal

