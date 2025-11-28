फिनाले से पहले ये कंटेस्टेंट बनी बिग बॉस मीटर की विनर, अशनूर को पछाड़ा

संक्षेप: 14th Week Bigg Boss Meter Winner: बिग बॉस मीटर के 14वें हफ्ते के बिग बॉस मीटर का रिजल्ट सामने आ गया है। इस हफ्ते फाइनल में अशनूर कौर और तान्या मित्तल पहुंची थीं।आइए जानते हैं किसने मारी बाजी।

बिग बॉस 19 में इस पूरे हफ्ते घर में खूब बवाल देखने को मिला। घर में जो दो कंटेस्टेंट एक दूसरे से भिड़ते नजर आए वो रहीं अशनूर कौर और तान्या मित्तल। 14वें हफ्ते के बिग बॉस मीटर के फाइनल में भी ये दो कंटेस्टेंट पहुंचीं। अब 14वें हफ्ते का विनर जियो हॉटस्टार रियलिटी के इंस्टाग्राम पर आ गया है। आइए जानते हैं इस हफ्ते किस कंटेस्टेंट ने मारी बाजी।

बिग बॉस मीटर के फाइनलिस्ट इस हफ्ते के बिग बॉस मीटर फिनाले में अशनूर कौर और तान्या मित्तल पहुंचीं। रिजल्ट के मुताबिक, अशनूर कौर को हराकर तान्या मित्तल इस हफ्ते के बिग बॉस मीटर की विनर बन चुकी हैं।

ये कंटेस्टेंट हुए थे नॉमिनेट इस हफ्ते जो कंटेस्टेंट बिग बॉस मीटर के लिए नॉमिनेट हुए थे वो हैं- अमाल मलिक, अशनूर कौर, गौरव खन्ना, शहबाज बदेशा और तान्या मित्तल। सबको पीछे छोड़ तान्या और अशनूर फाइनल में पहुंचीं और तान्या मित्तल ने बाजी मारी।