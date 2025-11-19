Bigg Boss 19: रो पड़ीं तान्या मित्तल, मालती चाहर से कहा- पापा से डरते-डरते ही जिंदगी निकल गई

Bigg Boss 19: रो पड़ीं तान्या मित्तल, मालती चाहर से कहा- पापा से डरते-डरते ही जिंदगी निकल गई
संक्षेप: Bigg Boss 19: अशनूर कौर और उनके पिता गुरमीत सिंह के बीच का प्यार देख घरवाले इमोशनल हो गए। तान्या मित्तल ने मालती चाहर को बताया कि उन्हें अपने पिता का प्यार कभी नहीं मिला।
सलमान खान के रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ में इस वक्त फैमिली वीक चल रहा है। फैमिली वीक की शुरुआत अशूनर कौन के पिता गुरमीत सिंह और कुनिका सदानंद के बेटे अयान से हुई। अशनूर के पिता ने अशनूर से बात की, उन्हें समझाया और उनपर प्यार लुटाया। दोनों का बॉन्ड देख फरहाना भट्ट और तान्या मित्तल इमोशनल हो गईं। फरहाना ने तो खुद को संभाल लिया, लेकिन जब मालती चाहर ने गुरमीत सिंह को अशनूर को फ्रूट्स खिलाते देखा तो वह अपने आंसू नहीं रोक पाईं और रो पड़ीं।
तान्या हुईं इमोशनल
मालती बोलीं, ‘मेरे पापा भी ऐसे ही मुझे खाना खिलाते हैं।’ मालती को रोता देख तान्या उनके पास गईं और खुद भी रोने लगीं। तान्या ने मालती से कहा, ‘तू इंतजार कर रही है कि तेरे पापा जब आएंगे वो तेरे लिए सबसे लड़ेंगे, लोगों को डांटेंगे। मेरे साथ ये सब कभी नहीं हुआ। मैं कभी पापा का हाथ पकड़कर बाजार, शॉपिंग या किचन में नहीं गई। मैंने ये सब नहीं देखा है। पापा से डरते-डरते ही जिंदगी निकल गई कि कोई गलती न हो जाए बस। सबकी जिंदगी में ये बॉन्ड नहीं होता।’
आज होगी इन फैमिली मेंम्बर्स की एंट्री
अशनूर के पिता और कुनिका के बेटे बिग बॉस के घर से बाहर आ गए हैं। गौरव खन्ना की वाइफ आकांक्षा की एंट्री हो गई है। वहीं आज फरहाना भट्ट की मम्मी की एंट्री दिखाई जाएगी। इसके अलावा गौरव और आकांक्षा के बीच की केमिस्ट्री भी देखने को मिलेगी।
