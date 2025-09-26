Bigg Boss 19: मृदुल की बातें सुनकर फूट-फूटकर रोईं तान्या मित्तल, जीशान से बोलीं- डर लगता है

Bigg Boss 19: लेटेस्ट एपिसोड में जब तान्या ने मृदुल का ऑडियो सुना तो वो टूट गईं। उन्होंने रोते हुए जीशान को बताया कि वह लड़कों से दूर रहती हैं क्योंकि उन्हें अपने घरवालों से डर लगता है।

Bigg Boss 19 : ‘बिग बॉस 19’ के लेटेस्ट एपिसोड में घरवालों को मूवी नाइट का सरप्राइज मिला। पहले दो राउंड्स में उन्होंने फिल्मी गानों पर डांस किया। वहीं तीसरे राउंड में घरवालों के रियल वीडियो क्लिप्स प्ले किए गए। पहली क्लिप में मृदुल तिवारी और गौरव खन्ना की प्ले की गई। मृदुल, गौरव से कहते हैं, तान्या ‘फेक’ हैं और उनके बॉयफ्रेंड्स का जिक्र करते हैं। ये सुनकर तान्या रो पड़ती हैं और मृदुल से कहती हैं, “आपको मेरे बॉयफ्रेंड्स के बारे में नहीं पता, कोई भी मेरा दोस्त ऐसा नहीं बोलेगा। मैं हमेशा लड़कों से दूरी रखती हूं, मैं स्पिरिचुअल हूं और मंदिर जाती हूं।”

टूटेगी तान्या टास्क के बाद तान्या, जीशान के सामने रोने लगती हैं। वह जीशान से कहती हैं, “मैंने खुद अपना बिजनेस खड़ा किया है। लोग कहते हैं कि बहुत आगे निकल गई है, लेकिन सपोर्ट कोई नहीं करता है। मैं बहुत टैलेंटेड हूं, लेकिन कोई साथ नहीं देता। जब मैं कॉलेज छोड़कर वापस आई थी तब सारे रिश्तेदारों ने यही कहा था कि लड़के का चक्कर होगा। मुझे डर लगता है इसलिए मैं यहां पर भी लड़कों से दूर रहती हूं क्योंकि अगर घरवाले देखेंगे तो घर से निकाल देंगे और कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा।” जीशान, तान्या को समझाने की कोशिश करते हैं। वह कहते हैं, “मैं हूं न। अब मैं सपोर्ट करूंगा।”