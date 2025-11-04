BB19: तान्या मित्तल ने फिर बदला पैंतरा, नीलम गिरी को बताया फैमिली, अमाल को लेकर कह दी यह बात

संक्षेप: Bigg Boss 19: तान्या मित्तल और अमाल मलिक का रिश्ता शो में शुरू से ही चर्चा में रहा है। लेकिन जब से तान्या ने फरहाना का साथ पकड़ा है, तब से घर के भीतर अलग ही समीकरण देखने को मिल रहे हैं।

बिग बॉस 19 में कंटेस्टेंट तान्या मित्तल शुरू से ही चर्चा का विषय रही हैं। कभी अपनी साड़ियों की बात करके तो कभी अपनी रईस लाइफस्टाइल के बारे में बड़ी-बड़ी बातें करके तान्या मित्तल सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि बिग बॉस हाउस के भीतर भी चर्चा का विषय बनी रही हैं। लेकिन बीते कुछ वक्त से तान्या मित्तल का एक अलग ही अवतार दर्शकों को देखने को मिला है। कहते हैं कि बिग बॉस हाउस के भीतर बहुत वक्त तक आप दिखावा नहीं कर सकते, शायद तान्या के साथ भी ऐसा ही हुआ है।

तान्या ने नीलम को बताया अपनी फैमिली नीलम गिरी के साथ दोस्ती टूटने और फरहाना भट का हाथ थामने के बाद से ही लोगों को तान्या मित्तल का एक अलग ही चेहरा देखने को मिला। राम का नाम जपने वाली तान्या को लोगों ने गाली देते और पीछ पीछे लोगों के बारे ऐसी बातें कहते सुना जिन्हें सुनकर हर कोई शॉक्ड रह गया। बिग बॉस से जुड़ी खबरें साझा करने वाले प्लेटफॉर्म बिग बॉस 24x7 ने अब अपनी एक पोस्ट में बताया है कि तान्या मित्तल ने नीलम गिरी के साथ फिर एक बार फैमिली होने की बात कही और शो में अपना सबसे बड़ा दर्द साझा किया।

'घर में कोई नहीं करता है दोस्त सा बर्ताव' बिग बॉस 24x7 ने एक पोस्ट में बताया, "घर में कोई भी उनके साथ दोस्त जैसा बर्ताव नहीं करता है। तान्या मित्तल ऐसा पहले भी कह चुकी हैं। इस पर नीलम ने अपनी ओर इशारा किया और कहा- और मैं? इस पर तान्या ने तुरंत पैंतरा बदला और कहा- तेरे अलावा। तू तो अब मेरे लिए फैमिली बन चुकी है।" तान्या मित्तल ने बताया कि उन्हें तकलीफ होती है क्योंकि हर कोई बिना वजह दोस्ती के नाम पर ड्रामा कर रहा है, और वह एकतरफा रिश्ता बनाकर नहीं रख सकतीं। तान्या मित्तल ने यह भी बताया कि उन्हें किस बात का बहुत बुरा लगता है।