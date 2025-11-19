BB19: तान्या मित्तल के भाई लाएंगे चांदी की बोतल, एक और तोहफा था जो बिग बॉस ने रोक दिया

Hindustan Hindi News
Wed, 19 Nov 2025 09:45 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Bigg Boss 19 Family Week: सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 में इन दिनों फैमिली वीक चल रहा है और सभी घरवालों के घरवाले एक-एक करके घर में उनसे मिलने आ रहे हैं। लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके घरवाले अभी तक शो में नहीं आए हैं और उन्हीं के परिवार वालों को देखने का दर्शकों को शायद सबसे ज्यादा इंतजार है। इनमें एक नाम है शहबाज बदेशा का और दूसरा है तान्या मित्तल का। बिग बॉस से जुड़ी खबरें साझा करने वाले एक अकाउंट ने बताया है कि तान्या के भाई और शहबाज के पिता शो में पहुंचे हैं।

तान्या के लिए भाई लेकर आएगा गिफ्ट

बिग बॉस से जुड़ी खबरें साझा करने वाले प्लेटफॉर्म लाइवफीड अपडेट ने अपनी एक पोस्ट में बताया, "शहबाज बदेशा के पिता और तान्या मित्तल के भाई बिग बॉस हाउस में आज कदम रख चुके हैं। तान्या के भाई तोहफे के तौर पर उनके लिए चांदी की बोतल लेकर आए। उन्होंने बकलावा भी लेकर जाने की कोशिश की थी, लेकिन मेकर्स ने मना कर दिया।" पोस्ट में बताया गया है कि मालती के परिवार से आज भी क्योंकि कोई नहीं आया इसलिए वो शो में काफी मायूस नजर आईं।

अमाल-अरमान साथ में करेंगे परफॉर्म

बात अमाल मलिक की करें तो उनके भाई अरमान मलिक शो में आए तो वह भावुक हो गए। अमाल मलिक गार्डन एरिया में सिर्फ शॉर्ट्स पहनकर बैठे हुए थे जब अमाल के भाई की शो में एंट्री हुई। अमाल की आंखों से आंसू छलक गए। बिग बॉस अरमान मलिक के साथ घर में एक म्यूजिकल नाइट रखेंगे जिसमें अमाल और अरमान समेत घरवालों को कई गाने सुनने मिलेंगे। यह शो दर्शकों को काफी एंटरटेन करने वाला है। बिग बॉस तक की एक पोस्ट के मुताबिक यह शो अभी तक की सबसे खास म्यूजिकल नाइट होगी।

