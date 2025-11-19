BB19: तान्या मित्तल के भाई लाएंगे चांदी की बोतल, एक और तोहफा था जो बिग बॉस ने रोक दिया

संक्षेप: Bigg Boss 19 Tanya Mittal: सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 में तान्या मित्तल के परिवार से उनके भाई आए। वो अपनी बहन के लिए एक ऐसा तोहफा लेकर आए जिसे बिग बॉस ने रोक दिया।

Bigg Boss 19 Family Week: सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 में इन दिनों फैमिली वीक चल रहा है और सभी घरवालों के घरवाले एक-एक करके घर में उनसे मिलने आ रहे हैं। लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके घरवाले अभी तक शो में नहीं आए हैं और उन्हीं के परिवार वालों को देखने का दर्शकों को शायद सबसे ज्यादा इंतजार है। इनमें एक नाम है शहबाज बदेशा का और दूसरा है तान्या मित्तल का। बिग बॉस से जुड़ी खबरें साझा करने वाले एक अकाउंट ने बताया है कि तान्या के भाई और शहबाज के पिता शो में पहुंचे हैं।

तान्या के लिए भाई लेकर आएगा गिफ्ट बिग बॉस से जुड़ी खबरें साझा करने वाले प्लेटफॉर्म लाइवफीड अपडेट ने अपनी एक पोस्ट में बताया, "शहबाज बदेशा के पिता और तान्या मित्तल के भाई बिग बॉस हाउस में आज कदम रख चुके हैं। तान्या के भाई तोहफे के तौर पर उनके लिए चांदी की बोतल लेकर आए। उन्होंने बकलावा भी लेकर जाने की कोशिश की थी, लेकिन मेकर्स ने मना कर दिया।" पोस्ट में बताया गया है कि मालती के परिवार से आज भी क्योंकि कोई नहीं आया इसलिए वो शो में काफी मायूस नजर आईं।