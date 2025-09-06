Bigg Boss 19 Tanya Mittal Boyfriend Balraj Singh Ex Girlfriend Zoya Khan EXPOSED Balraj He Is Married BB19: तान्या को अपनी गर्लफ्रेंड बताने वाला बलराज निकला शादीशुदा, एक्स गर्लफ्रेंड ने खोले बंद कमरे के राज, Tv Hindi News - Hindustan
Bigg Boss 19 Tanya Mittal Boyfriend Balraj Singh Ex Girlfriend Zoya Khan EXPOSED Balraj He Is Married

BB19: तान्या को अपनी गर्लफ्रेंड बताने वाला बलराज निकला शादीशुदा, एक्स गर्लफ्रेंड ने खोले बंद कमरे के राज

तान्या के शो में आते ही यूट्यूबर बलराज सिंह सामने आए और दावा किया कि तान्या उनकी गर्लफ्रेंड हैं। यही नहीं, तान्या को लेकर बलराज ने कई ऐसे दावे किए जिसे सुनकर हर कोई हैरान था। ऐसे में अब बलराज की एक्स गर्लफ्रेंड सामने आई है, जिसने उनका पर्दाफाश करके रख दिया।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSat, 6 Sep 2025 09:48 PM
'बिग बॉस 19' रिएलिटी शो के घर के अंदर उतना ड्रामा देखने को नहीं मिल रहा है, जितना इस वक्त घर के बाहर हो रहा है। 'बिग बॉस 19' शो में जब से फैशन कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल ने एंट्री की है वो खबरों में छाई हुई हैं। तान्या के शो में आते ही यूट्यूबर बलराज सिंह सामने आए और दावा किया कि तान्या उनकी गर्लफ्रेंड हैं। यही नहीं, तान्या को लेकर बलराज ने कई ऐसे दावे किए जिसे सुनकर हर कोई हैरान था। ऐसे में अब बलराज की एक्स गर्लफ्रेंड सामने आई है, जिसने उनका पर्दाफाश करके रख दिया।

दो सालों से रिश्ते में थे जोया-बलराज

खुद को बलराज सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड बताने वाली जोया खान सामने अब खुलकर सामने आई हैं। जोया खान ने टेलीमसाला को अपना इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने बलराज सिंह का पर्दाफाश किया है। जोया ने बताया, 'बलराज के साथ वो पिछले दो सालों से रिश्ते में थीं। उन्हें कभी भी तान्या के बारे में पता नहीं चला। एक बार जब वो मथुरा तान्या के साथ किसी कार्यक्रम में गए तब उन्होंने तान्या को लेकर सवाल किया, तब बलराज ने उन्हें किसी तरह अपनी बातों में फंसाकर उन्हें समझा लिया था।'

पहले से शादीशुदा है बलराज

जोया ने आगे बताया, 'बलराज सिंह पहले से शादीशुदा है। यही नहीं उसके दो बच्चे भी हैं। कई बार जब बलराज के अफेयर्स के बारे में जोया को पता चलता था वो बलराज की पत्नी प्रतिभा को कॉल करके उनसे बात भी करती थीं, लेकिन वो इस पर एक्शन लेने के बजाय उल्टा जोया पर ही उंगली उठाती थीं।'

लड़की संग कमरे में कपड़ा

जोया ने इंटरव्यू में एक चौंकाने वाली बात बताते हुए कहा, 'उनसे पहले भी एक लड़की के साथ बलराज का अफेयर था। यही नहीं एक बार जोया ने बलराज को एक तीसरी लड़की के साथ कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथों पकड़ा था।' जोया ने साफ तौर पर दावा किया कि बलराज के एक नहीं बल्कि कई अफेयर्स रहे हैं।

