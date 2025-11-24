Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19 की तान्या मित्तल की बड़ी फैन निकली ये नन्हीं बच्ची, यूजर्स बोले-मत दिखाओ शो

संक्षेप:

बिग बॉस 19 में नजर आ रही तान्या मित्तल के भाई ने हाल में शो में एक नन्हीं फैन का ज़िक्र किया था। अब उस छोटी बच्ची का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्हें तान्या की तरह साड़ी और ग्लव्स पहने देखा जा सकता है।

Mon, 24 Nov 2025 12:41 PMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 19 में हाल में फैमिली वीक सेलेब्रेट किया गया है। सभी कंटेस्टेंट के परिवार वाले उन्हें सपोर्ट करने शो पर पहुंचे थे। इस दौरान बाहर से आए घरवालों ने कंटेस्टेंट का हौसला बढ़ाने के लिए उनके गेम की तारीफ की, उन्हें आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दी। इस दौरान तान्या मित्तल के भाई अमृतेश मित्तल घर में आए थे। उन्होंने अपनी बहन के फैन फॉलोइंग के बारे में उन्हें बताया। अमृतेश ने कहा कि तान्या मित्तल की कहानियों के किरदारों के नाम के अब फैन पेज बन चुके हैं। स्कूल जाने वाली लड़कियां खुद को तान्या की फैन हैं। इसी दौरान उन्होंने एक नन्हीं फैन का ज़िक्र भी किया जो तान्या की तरह साड़ी पहन, खुद को तान्या मित्तल बता रही हैं।

जूनियर तान्या

अमृतेश मित्तल ने शो में बताया था कि उनकी बहन की एक छोटी फैन है जो खुद को तान्या मित्तल बताती हैं। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नन्हीं फैन नजर आ रही हैं। तान्या के ऑफिसियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी इस नन्हीं फैन का वीडियो शेयर किया गया है। वीडियो में देखा जा सकता है एक प्यारी सी बच्ची तान्या की तरह साड़ी और हाथों में ग्लव्स पहने दिख रही हैं। सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को पसंद कर रहे हैं। उन्हें जूनियर तान्या कहा जा रहा है। हालांकि, कुछ यूजर्स ने इतनी छोटी बच्ची को बिग बॉस जैसे शो को नहीं दिखाने की सलाह दी है।

घर में हो सकता है मिड वीक एविक्शन

बता दें, वीकेंड के वार में कुनिका सदानंद का एविक्शन हो गया है। 13 हफ्ते तक उन्होंने किचन ड्यूटी संभालते हुए ऑडियंस को एंटरटेन किया था। अब गेम में सिर्फ 8 कंटेस्टेंट बचे हैं। हाल में नॉमिनेशन टास्क भी हुआ है जिसमें सभी घरवाले नॉमिनेटेड हैं। ऐसी भी खबरें हैं कि आने वाले दिनों में घर में मिड वीक एविक्शन हो सकता है। ऐसे में मालती और अश्नूर पर गाज गिर सकती है।

