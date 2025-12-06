'इनका सफर अपने आप में सुपरहिट शो रहा...', तान्या मित्तल की जर्नी से इंप्रेस हुए बिग बॉस
फिनाले से पहले अब टॉप 5 कंटेस्टेंट के बिग बॉस जर्नी के वीडियोज सामने आने शुरू हो गए हैं। ऐसे में तान्या मित्तल के बिग बॉस जर्नी का वीडियो सामने आ चुका है। तान्या का जर्नी वीडियो देख उनके फैंस काफी इमोशनल हो रहे हैं।
Bigg Boss 19 Grand Finale: 'बिग बॉस 19' अब अपनी आखिरी मंजिल पर है। कल यानी 7 दिसंबर को ग्रैंड फिनाले हैं। रविवार को इस सीजन का विनर मिल जाएग। फिनाले से पहले अब टॉप 5 कंटेस्टेंट के बिग बॉस जर्नी के वीडियोज सामने आने शुरू हो गए हैं। ऐसे में तान्या मित्तल के बिग बॉस जर्नी का वीडियो सामने आ चुका है। तान्या का जर्नी वीडियो देख उनके फैंस काफी इमोशनल हो रहे हैं।
बिग बॉस ने की तान्या की तारीफ
जियो हॉटस्टार रियलिटी इंस्टाग्राम ने अपने अकाउंट पर तान्या मित्तल का जर्नी वीडियो शेयर किया गया है। इस वीडियो में तान्या खूबसूरत सी ब्लैक कलर की साड़ी पहने नजर आ रही हैं। वीडियो की शुरुआत में बिग बॉस की आवाज आती है वो कहते हैं, 'तान्या मित्तल उसने ली अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुराद बिग बॉस 19 के घर में।' इसके बाद सलमान खान को दिखाया जाता है, जो कहते हैं, 'दो ही चीजें फेमस हैं चंबल की गब्बर और तान्या मित्तल।' इसके बाद पूरे सीजन में तान्या के छोटे-छोटे क्लिप दिखाए जाते हैं जो खुशी और इमोशन से भले होते हैं। लास्ट में बिग बॉस फिर से बोले हैं, 'तान्या का ये सफर अपने आप में ही सुपरहिट शो रहा है।' इस दौरान तान्या थोड़ा इमोशनल होती नजर आईं।
बिग बॉस 19 टॉप 5
बिग बॉस 19 को उसके टॉप 5 मिल चुके हैं। ग्रैंड फिनाले के टॉप 5 में गौरव खन्ना, तान्या मित्तल, अमाल मलिक, प्रणित मोरे और फरहाना भट्ट ने अपनी जगह बनाई है। बता दें कि 'बिग बॉस 19' का ग्रैंड फिनाले रविवार यानी 7 दिसंबर को होगा। फिनाले को आप घर बैठे जियो हॉटस्टार और कलर्स टीवी पर देख सकते हैं। शो के एपिसोड रात 9 बजे पहले जियो हॉटस्टार पर आते हैं और इसके बाद इसे कलर्स टीवी पर 10:30 बजे ऑनएयर किया जाता है, लेकिन शो का ग्रैंड फिनाले एक ही समय पर टीवी और ओटीटी पर दिखाया जाएगा।
