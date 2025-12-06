Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Tanya Mittal Bigg Boss journey Video Most Emotional Moments Goes Viral
'इनका सफर अपने आप में सुपरहिट शो रहा...', तान्या मित्तल की जर्नी से इंप्रेस हुए बिग बॉस

'इनका सफर अपने आप में सुपरहिट शो रहा...', तान्या मित्तल की जर्नी से इंप्रेस हुए बिग बॉस

संक्षेप:

फिनाले से पहले अब टॉप 5 कंटेस्टेंट के बिग बॉस जर्नी के वीडियोज सामने आने शुरू हो गए हैं। ऐसे में तान्या मित्तल के बिग बॉस जर्नी का वीडियो सामने आ चुका है। तान्या का जर्नी वीडियो देख उनके फैंस काफी इमोशनल हो रहे हैं।

Dec 06, 2025 01:33 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bigg Boss 19 Grand Finale: 'बिग बॉस 19' अब अपनी आखिरी मंजिल पर है। कल यानी 7 दिसंबर को ग्रैंड फिनाले हैं। रविवार को इस सीजन का विनर मिल जाएग। फिनाले से पहले अब टॉप 5 कंटेस्टेंट के बिग बॉस जर्नी के वीडियोज सामने आने शुरू हो गए हैं। ऐसे में तान्या मित्तल के बिग बॉस जर्नी का वीडियो सामने आ चुका है। तान्या का जर्नी वीडियो देख उनके फैंस काफी इमोशनल हो रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बिग बॉस ने की तान्या की तारीफ

जियो हॉटस्टार रियलिटी इंस्टाग्राम ने अपने अकाउंट पर तान्या मित्तल का जर्नी वीडियो शेयर किया गया है। इस वीडियो में तान्या खूबसूरत सी ब्लैक कलर की साड़ी पहने नजर आ रही हैं। वीडियो की शुरुआत में बिग बॉस की आवाज आती है वो कहते हैं, 'तान्या मित्तल उसने ली अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुराद बिग बॉस 19 के घर में।' इसके बाद सलमान खान को दिखाया जाता है, जो कहते हैं, 'दो ही चीजें फेमस हैं चंबल की गब्बर और तान्या मित्तल।' इसके बाद पूरे सीजन में तान्या के छोटे-छोटे क्लिप दिखाए जाते हैं जो खुशी और इमोशन से भले होते हैं। लास्ट में बिग बॉस फिर से बोले हैं, 'तान्या का ये सफर अपने आप में ही सुपरहिट शो रहा है।' इस दौरान तान्या थोड़ा इमोशनल होती नजर आईं।

बिग बॉस 19 टॉप 5

बिग बॉस 19 को उसके टॉप 5 मिल चुके हैं। ग्रैंड फिनाले के टॉप 5 में गौरव खन्ना, तान्या मित्तल, अमाल मलिक, प्रणित मोरे और फरहाना भट्ट ने अपनी जगह बनाई है। बता दें कि 'बिग बॉस 19' का ग्रैंड फिनाले रविवार यानी 7 दिसंबर को होगा। फिनाले को आप घर बैठे जियो हॉटस्टार और कलर्स टीवी पर देख सकते हैं। शो के एपिसोड रात 9 बजे पहले जियो हॉटस्टार पर आते हैं और इसके बाद इसे कलर्स टीवी पर 10:30 बजे ऑनएयर किया जाता है, लेकिन शो का ग्रैंड फिनाले एक ही समय पर टीवी और ओटीटी पर दिखाया जाएगा।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
Bigg Boss 19 tanya mittal

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।