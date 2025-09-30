BB19: सामने आया तान्या मित्तल का रौद्र रूप, पहली बार फ्रंट फुट पर खेलती दिखीं 'द बॉस'

Bigg Boss 19 Tanya Mittal and Nehal Chudasma: झगड़ा होने या किसी के बदतमीजी करने पर अक्सर शांत रहकर राम-राम जपने वाली नेहल पहली बार फ्रंट फुट पर खेलती नजर आईं और उन्होंने नेहल की बोलती बंद कर दी।

टीवी के सबसे बड़े रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है जिसमें तान्या मित्तल काफी अलग अवतार में नजर आ रही हैं। घर के भीतर काफी शांत और शालीन नजर आने वाली तान्या झगड़े के दौरान भी 'राम-राम' जपती नजर आती थीं। लेकिन उनके बर्थडे पर जिस तरह उन्हें कई बार रोस्ट किया गया, उसके बाद से धीरे-धीरे तान्या की एक अलग ही पर्सनैलिटी निकल कर आ रही है। झगड़े के बाद कोने में सुबक-सुबक कर रोने वाली तान्या तगड़े ही एक्शन मोड में दिखाई पड़ीं।

सामने आया तान्या का अलग अवतार नए प्रोमो वीडियो में देखा जा सकता है कि नेहल का तान्या से यह कहना कि उन्हें तो जिंदगी में सब कुछ थाली में परोस कर मिल गया है, तान्या को बिलकुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। तान्या मित्तल पहली बार फ्रंट फुट पर खेलती नजर आईं। उन्होंने नेहल चुदास्मा से कहा, "यह क्या बात है कि थाली में सर्व कर दिया गया है, इसको पता है कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है?" नेहल ने पलटकर जवाब दिया कि जिस बात को आप स्ट्रगल बोलते हो उसमें हम पैदा हुए हैं। अब यहां तान्या ने आपा खो दिया और उठ खड़ी हुईं।

बीच में कमेंट पास करते दिखे अमाल वह तेजी से नेहल की तरफ बढ़ीं और दोनों हॉर्न लॉक करती दिखाई पड़ीं। एक तरफ नेहल शांत नहीं होने वाली थी, और दूसरी तरफ तान्या भी उसकी एक सुनने को तैयार नहीं थी। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर तंजों की बरसात करती दिखीं। इस सबके बीच अमाल मलिक सोफा के ऊपर अपने सिर पर हाथ रखे दिखाई पड़े। अमाल ने बीच में कमेंट पास किया, "तीसरी कक्षा की लड़ाई।" लेकिन मामला कहां शांत होने वाला था। ना तान्या पीछे हटने को तैयार थी और ना नेहल। तान्या ने कहा- तेरे जैसे लेवल पर नहीं गिरती हूं मैं।