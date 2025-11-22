Bigg Boss 19: रोने से पहले तान्या ने भाई से कही ऐसी बात, सुनकर लोगों के उड़े होश, कहा- ये तो पूरी...

संक्षेप: 'बिग बॉस 19' के घर में तान्या मित्तल के भाई अमृतेश मित्तल आए थे। भाई को देख तान्या काफी इमोशनल हो गई थीं। घर में दोनों ने जमकर बातें की। ऐसे में अब तान्या और उनके भाई का एक वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है।

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' ग्रैंड फिनाले को अब महज दो हफ्ते ही बचे हैं। ऐसे में घर का पूरा माहौल ही बदल गया है। हर कोई जीत को लेकर अपनी कमर सके हुए हैं। वहीं, फिनाले से पहले कुनिका सदानंद के शॉकिंग एविक्शन ने सभी को हैरान कर दिया। हाल ही में घर में कुनिका के बेटे, शहबाज के पिता, गौरव खन्ना की पत्नी सहित कई फैमिली मेंबर्स आए। वहीं, तान्या मित्तल से मिलने उनके भाई आए। ऐसे में अब तान्या और उनके भाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर सोशल मीडिया पर तान्या का जमकर मजाक बनाया जा रहा।

भाई से तान्या ने कही ये बात 'बिग बॉस 19' के घर में तान्या मित्तल के भाई अमृतेश मित्तल आए थे। भाई को देख तान्या काफी इमोशनल हो गई थीं। घर में दोनों ने जमकर बातें की। ऐसे में अब तान्या और उनके भाई का एक वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में तान्या अपने भाई से कहती हैं, 'अगर अभी तू जाए और मैं रोऊं तो मेरी आंखें मत मलना। मेरा मस्कारा खराब हो जाएगा।बस जो आंसू नीचे गिरे उसे ही पोछना।' ये सुनने के बाद अमृतेश कहते हैं, 'रोना ही क्यों है। मैं मेरे को यहां पर एनर्जी देने आया हूं।' तान्या कहती हैं कि मैं कोशिश करूंगी कि न रोऊं। इसके बाद जब वो अपने भाई के गले लगती हैं और रोती दिखती हैं इसी बीच वो उसके कान में कुछ कहती हैं।