Bigg Boss 19: फिनाले से पहले घर में मचा बवाल, तान्या ने दिखाया गौरव को आईना, कहा- 'तुम्हारे जैसे घमंडी...'

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' अब तेजी से अपने ग्रैंड फिनाले की ओर बढ़ रहा है। इस शो के ग्रैंड फिनाले में अब बस एक हफ्ता बचा है। ऐसे में बीते दिनों शो से बीते दिनों दो कंटेस्टेंट अशनूर कौर और शहबाज बदेशा घर से बेघर हो गए हैं। ऐसे में अब शो को जल्द ही उनका विनर मिल जाएगा। वीकेंड का वार में कंटेस्टेंट को मीडिया के तीखे सवाले के बाद अब घर में फिर से बवाल मच रहा है। शो का लेटेस्ट प्रोमो सामने आया है, जिसमें घर के कंटेस्टेंट के बीच काफी झगड़ा होता नजर आ रहा है।
तान्या ने दिखाया गौरव को आइना
'बिग बॉस 19' का लेटेस्ट प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में किचन में एक बार फिर से गरमा गरमी देखने को मिल रही है। दरअसल, तान्या मलिक और गौरव खन्ना के बीच जमकर झगड़ा होता है। गौरव, तान्या से कहते हैं जो करना है करो। इस पर तान्या, गौरव से कहती हैं कि आप मेरे से ऐसे बात मत करो। मरे से आप बस आराम से बात करो। ये सुनने के बाद गौरव चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैं ऐसे ही बात करूंगा, तुम्हे नहीं रहना है तो जाओ। इस पर तान्या कहती हैं कि मैं अपना खाना खुद बनाऊंगी। मुझे ऐसे घमंडी कैप्टन के लिए काम नहीं करना। मैं किस की बदतमीजी नहीं लूंगी।
मालती और फरहाना भी भिड़ीं
इसके बाद फरहना भट्ट का मालती चाहर संग झगड़ा होता है। फरहाना, मालती पर चिल्लाते हुए कहती हैं, अमाल और मेरी दोस्ती क्यों हुई। सब फरहाना के खिलाफ हो जाएं क्योंकि तुझे सबके पास रहना है। इसके बाद मालती ने हमेशा की तरह अपनी बात को चिल्लाते हुए दूसरे की आवाज को दबाने की कोशिश की।
