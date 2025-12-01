Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Tanya Mittal And Gaurav Khanna Big Fight Promo Goes Viral
Bigg Boss 19: फिनाले से पहले घर में मचा बवाल, तान्या ने दिखाया गौरव को आईना, कहा- 'तुम्हारे जैसे घमंडी...'

Bigg Boss 19: फिनाले से पहले घर में मचा बवाल, तान्या ने दिखाया गौरव को आईना, कहा- 'तुम्हारे जैसे घमंडी...'

संक्षेप:

वीकेंड का वार में कंटेस्टेंट को मीडिया के तीखे सवाले के बाद अब घर में फिर से बवाल मच रहा है। शो का लेटेस्ट प्रोमो सामने आया है, जिसमें घर के कंटेस्टेंट के बीच काफी झगड़ा होता नजर आ रहा है।

Mon, 1 Dec 2025 10:39 AMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' अब तेजी से अपने ग्रैंड फिनाले की ओर बढ़ रहा है। इस शो के ग्रैंड फिनाले में अब बस एक हफ्ता बचा है। ऐसे में बीते दिनों शो से बीते दिनों दो कंटेस्टेंट अशनूर कौर और शहबाज बदेशा घर से बेघर हो गए हैं। ऐसे में अब शो को जल्द ही उनका विनर मिल जाएगा। वीकेंड का वार में कंटेस्टेंट को मीडिया के तीखे सवाले के बाद अब घर में फिर से बवाल मच रहा है। शो का लेटेस्ट प्रोमो सामने आया है, जिसमें घर के कंटेस्टेंट के बीच काफी झगड़ा होता नजर आ रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तान्या ने दिखाया गौरव को आइना

'बिग बॉस 19' का लेटेस्ट प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में किचन में एक बार फिर से गरमा गरमी देखने को मिल रही है। दरअसल, तान्या मलिक और गौरव खन्ना के बीच जमकर झगड़ा होता है। गौरव, तान्या से कहते हैं जो करना है करो। इस पर तान्या, गौरव से कहती हैं कि आप मेरे से ऐसे बात मत करो। मरे से आप बस आराम से बात करो। ये सुनने के बाद गौरव चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैं ऐसे ही बात करूंगा, तुम्हे नहीं रहना है तो जाओ। इस पर तान्या कहती हैं कि मैं अपना खाना खुद बनाऊंगी। मुझे ऐसे घमंडी कैप्टन के लिए काम नहीं करना। मैं किस की बदतमीजी नहीं लूंगी।

मालती और फरहाना भी भिड़ीं

इसके बाद फरहना भट्ट का मालती चाहर संग झगड़ा होता है। फरहाना, मालती पर चिल्लाते हुए कहती हैं, अमाल और मेरी दोस्ती क्यों हुई। सब फरहाना के खिलाफ हो जाएं क्योंकि तुझे सबके पास रहना है। इसके बाद मालती ने हमेशा की तरह अपनी बात को चिल्लाते हुए दूसरे की आवाज को दबाने की कोशिश की।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
Bigg Boss 19 Salman Khan tanya mittal अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।