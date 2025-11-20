Bigg Boss 19: गौरव खन्ना की पत्नी से मिलने के बाद बोलीं तान्या मित्तल, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई उन्हें…
संक्षेप: Bigg Boss 19 Tanya Mittal Gaurav Khanna: तान्या मित्तल ने ‘बिग बॉस 19’ में आईं गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा की तारीफ की। सिर्फ तान्या ने ही नहीं, फरहाना ने भी आकांक्षा को खूबसूरत कहा।
‘बिग बॉस 19’ में हर सदस्य ने गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा खन्ना की तारीफ की। कुनिका सदानंद ने कहा, ‘गौरव तुम जितने सीरियस हो ये उतनी मस्तीखोर है।’ इस पर गौरव ने कहा, ‘अब आप समझे, दो बहुत अलग-अलग लोग अटैक्ट होते हैं।’ वहीं आकांक्षा के जाने के बाद फरहाना भट्ट ने गौरव से कहा, ‘सबकुछ आप ही लेकर जाओगे? हैम्पर्स भी, इतनी खूबसूरत बीवी भी।’ गौरव बोले, ‘बिल्कुल।’ फरहाना बोलीं, ‘वो मुझे चाहिए।’ गौरव हंसने लगे। गौरव ने पूछा, ‘खूबसूरत बीवी चाहिए तेरे को?’ फरहाना बोलीं, ‘दोस्त की तरह चाहिए।’
क्या बोलीं तान्या?
वहीं आकांक्षा के जाने के बाद तान्या ने गौरव से कहा, ‘मेरे दिमाग में तो भाभियों की इमेज ही बदल गई है। एकदम दिमाग ही घूम गया। हमारे यहां भाभियां…।’ गौरव ने कहा, ‘वो मुझे बीवी से ज्यादा गर्लफ्रेंड लगती है और मैं उसे पति से ज्यादा बॉयफ्रेंड ही लगता हूं।’ तान्या बोलीं, ‘हां! मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उन्हें राम राम कहने की। मुझे लगा मैं आंटी लग रही हूं इनके सामने तो। ये ज्यादा जवान लग रही हैं।’
आकांक्षा ने इन्हें बताया गौरव का कॉम्पिटिशन
आकांक्षा ने गौरव को समझाया कि अब उन्हें अपना गेम खेलना शुरू कर देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उनके हिसाब से फरहाना भट्ट और अमाल मलिक इस वक्त उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिशन हैं। इतना ही नहीं, आकांक्षा ने गौरव को प्रणित मोरे से भी बचकर रहने को कहा।
