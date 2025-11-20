Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Tanya Complimented Gaurav Khanna Wife Akanksha Khanna said she looks beautiful and young
Bigg Boss 19: गौरव खन्ना की पत्नी से मिलने के बाद बोलीं तान्या मित्तल, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई उन्हें…

Bigg Boss 19: गौरव खन्ना की पत्नी से मिलने के बाद बोलीं तान्या मित्तल, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई उन्हें…

संक्षेप: Bigg Boss 19 Tanya Mittal Gaurav Khanna: तान्या मित्तल ने ‘बिग बॉस 19’ में आईं गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा की तारीफ की। सिर्फ तान्या ने ही नहीं, फरहाना ने भी आकांक्षा को खूबसूरत कहा।

Thu, 20 Nov 2025 11:57 AMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

‘बिग बॉस 19’ में हर सदस्य ने गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा खन्ना की तारीफ की। कुनिका सदानंद ने कहा, ‘गौरव तुम जितने सीरियस हो ये उतनी मस्तीखोर है।’ इस पर गौरव ने कहा, ‘अब आप समझे, दो बहुत अलग-अलग लोग अटैक्ट होते हैं।’ वहीं आकांक्षा के जाने के बाद फरहाना भट्ट ने गौरव से कहा, ‘सबकुछ आप ही लेकर जाओगे? हैम्पर्स भी, इतनी खूबसूरत बीवी भी।’ गौरव बोले, ‘बिल्कुल।’ फरहाना बोलीं, ‘वो मुझे चाहिए।’ गौरव हंसने लगे। गौरव ने पूछा, ‘खूबसूरत बीवी चाहिए तेरे को?’ फरहाना बोलीं, ‘दोस्त की तरह चाहिए।’

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या बोलीं तान्या?

वहीं आकांक्षा के जाने के बाद तान्या ने गौरव से कहा, ‘मेरे दिमाग में तो भाभियों की इमेज ही बदल गई है। एकदम दिमाग ही घूम गया। हमारे यहां भाभियां…।’ गौरव ने कहा, ‘वो मुझे बीवी से ज्यादा गर्लफ्रेंड लगती है और मैं उसे पति से ज्यादा बॉयफ्रेंड ही लगता हूं।’ तान्या बोलीं, ‘हां! मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उन्हें राम राम कहने की। मुझे लगा मैं आंटी लग रही हूं इनके सामने तो। ये ज्यादा जवान लग रही हैं।’

आकांक्षा ने इन्हें बताया गौरव का कॉम्पिटिशन

आकांक्षा ने गौरव को समझाया कि अब उन्हें अपना गेम खेलना शुरू कर देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उनके हिसाब से फरहाना भट्ट और अमाल मलिक इस वक्त उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिशन हैं। इतना ही नहीं, आकांक्षा ने गौरव को प्रणित मोरे से भी बचकर रहने को कहा।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
Bigg Boss 19 tanya mittal gaurav khanna

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।