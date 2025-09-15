इमरान हाशमी की इस एक्ट्रेस ने 11 बार ठुकराया बिग बॉस का ऑफर, कहा- मैं किसी लड़के के साथ बिस्तर पर…

इसी बीच अब एक्ट्रेस ने बिग बॉस को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें एक नहीं, बल्कि 11 बार बिग बॉस में हिस्सा लेने का ऑफर आया, लेकिन उन्होंने इस वजह से शो में हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दिया।

टीवी का फेमस रियलिटी शो बिग बॉस में जाने के लिए एक तरफ लोग पता नहीं क्या-क्या जुगत लगाते हैं। वहीं, दूसरी तरफ कई स्टार्स ऐसे हैं जो इस विवादित शो से कोसो दूर रहना पसंद करते हैं। सलमान खान के शो को न पसंद करने वालों में बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता भी हैं। तनुश्री पर्सनल लाइफ को लेकर खूब विवादों में रही हैं। इसी बीच अब एक्ट्रेस ने बिग बॉस को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें एक नहीं, बल्कि 11 बार बिग बॉस में हिस्सा लेने का ऑफर आया, लेकिन उन्होंने इस वजह से शो में हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दिया।

मैं किसी लड़के के साथ एक बिस्तर में सो जाऊंगी तनुश्री दत्ता ने हाल ही में बॉलीवुड ठिकाना से बातचीत में बिग बॉस शो को लेकर बात की। तनुश्री ने कहा, 'मैं पिछले 11 सालों से बिग बॉस में हिस्सा लेने से इनकार कर रही हूं। वे हर साल मुझे शो में हिस्सा लेने के लिए ऑफर देते हैं और मैं हर साल उन्हें फटकार लगाती हूं। क्या आपको लगता है मैं ऐसा शो करूंगी, सिर्फ पैसों के लिए। क्या मैं आपको ऐसी लड़की लगती हूं जो एक आदमी के साथ सेम बिस्तर पर सो जाऊंगी सिर्फ एक रियलिटी शो के लिए।'

इतने करोड़ किए थे ऑफर तनुश्री ने आगे कहा, 'ये बिग बॉस कोई बड़ी चीज नहीं है ये घटियापन का नंगा प्रदर्शन है। मेकर्स ने मुझे शो में हिस्सा लेने के लिए 1.65 करोड़ रुपये ऑफर किए थे क्योंकि उन्होंने एक और बॉलीवुड सेलिब्रिटी को भी इतनी ही रकम दी थी, वह भी मेरे लेवल की एक्टर थीं। बिग बॉस मैनेजमेंट से जुड़े एक स्टाइलिस्ट ने तो यहां तक कहा कि वे और पैसे ऑफर कर सकते हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया।अगर वे मुझे चांद भी दे दें, तो भी मैं नहीं जाऊंगी'